Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : Lucas Chevalier ouvre la porte à un départ en janvier

Disparu des radars depuis huit mois, Lucas Chevalier, qui a choisi de rester au PSG lors du dernier mercato d’été, pourrait voir son avenir basculer en janvier. Le gardien de but français serait finalement ouvert à un départ pour se relancer dans la deuxième moitié de saison.

Mercato PSG : Lucas Chevalier pense à un départ

Recruté à la demande de Luis Enrique pour succéder à Gianluigi Donnarumma, qui a rejoint les rangs de Manchester City pour 35 millions d’euros, Lucas Chevalier a tout perdu en signant au Paris Saint-Germain lors du mercato 2025. S’il a eu plusieurs fois sa chance, l’ancien gardien du LOSC n’a jamais réussi à s’imposer et finalement c’est Matvey Safonov qui a raflé la mise.

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Lors du dernier marché des transferts, l’avenir de Chevalier s’est posé, mais il a décidé de rester au PSG après un entretien franc avec son entraîneur Luis Enrique. Sauf que les semaines passent et l’idée d’un transfert redevient d’actualité pour le portier de 24 ans, selon les informations du journal L’Équipe. Le quotidien sportif rapporte que face à une situation qui n’évolue pas à Paris, et un déclassement en équipe de France, Lucas Chevalier envisage de changer d’air lors du prochain mercato d’hiver.

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Le natif de Calais refuse de vivre une saison blanche derrière un Safonov qui a définitivement pris la place de numéro 1 aux yeux du staff parisien. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, Lucas Chevalier songe à un départ afin d’avoir l’opportunité de se relancer dans la seconde partie de saison.

Luis Enrique prêt à bloquer Chevalier cet hiver ?

L’Équipe explique que même si Lucas Chevalier se sent encore capable d’inverser la situation en ayant un comportement exemplaire au quotidien, il resterait toutefois à l’écoute du marché, sachant que l’été passé le PSG avait eu des propositions intéressantes pour lui. De leur côté, les dirigeants parisiens seraient au courant des envies de départ du joueur, mais pour l’instant Chevalier ne serait pas certain d’obtenir un bon de sortie durant l’hiver.

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« C’est trop tôt. On ne sait pas ce qu’il peut se passer dans deux prochains mois », aurait notamment indiqué une source interne au Paris Saint-Germain. En effet, Luis Enrique refuserait carrément de jouer la deuxième partie de saison sans deux gardiens en concurrence.

« La situation n’a pas changé, mais l’idée de Lucas reste la même : celle de travailler pour inverser la situation. Au quotidien, il met tout en œuvre pour cela », clame son entourage pour le quotidien sportif. Le portier tricolore serait en tout cas « irréprochable dans son travail », dixit le PSG, heureux de pouvoir compter sur deux gardiens « de haut niveau ».

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Une source interne au PSG est formelle sur son état d’esprit : « je le trouve apaisé, bien dans ses baskets, il a pris conscience d’un certain nombre de choses. Il continue à être patient, à travailler dur. Il a accepté l’ombre. Il se disait que ça pouvait lui faire du bien aussi parfois de se sentir en retrait pour revenir plus fort ». Pour autant, l’ancien Lillois ne peut plus se permettre de ne plus jouer. S’il a assumé sa décision de rester cet été, un départ hivernal n’est pas à exclure si la situation n’a pas changé d’ici là.

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Surtout que Luis Enrique n’envisagerait absolument pas de bousculer sa hiérarchie dans les mois à venir et il aurait toujours totalement confiance en Matvey Safonov.

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