Le PSG de Luis Enrique a renforcé son effectif et densifié la concurrence à plusieurs postes pour poursuivre sa domination en France et rester une référence en Europe. Après un début de saison déjà marqué par les performances de Ferran Torres, le projet parisien affiche une profondeur qui pourrait encore modifier les équilibres.
Le nouveau PSG de Luis Enrique s’annonce terrifiant !
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