Accueil - PSG mercato - PSG : Mika Godts déjà sur la sellette ? Luis Enrique regrette Barcola

Arrivé cet été en provenance de l’Ajax Amsterdam, Mika Godts peine à se mettre en valeur au PSG. De quoi donner des regrets à Luis Enrique pour le départ de Bradley Barcola à Liverpool, selon le journal L’Équipe.

Khvicha Kvaratskhelia plombé par Mika Godts ?

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Encore transparent à Marseille lors du Classique contre l’OM (2 à 1) dimanche passé, Khvicha Kvaratskhelia traverse actuellement un trou d’air avec le Paris Saint-Germain. D’après le quotidien L’Équipe, l’ailier géorgien est très loin d’être bousculé par les performances de Mika Godts, et ce, malgré une préparation physique complète, à l’inverse de beaucoup de ses partenaires engagés en Coupe du monde cet été. Au grand regret de Luis Enrique.

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Recruté pour 55 millions d’euros, l’international belge, pour le moment, n’arrive pas à challenger Kvaratskhelia. L’un des facteurs qui expliquent le mauvais début de saison de l’ancien attaquant du Napoli, rapporte le journal sportif. La publication francilienne indique notamment que Mika Godts n’apporte pas la même concurrence que Bradley Barcola.

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Transféré à Liverpool cet été pour 145 millions d’euros, le milieu offensif formé à Lyon a surtout permis à Khvicha Kvaratskhelia d’être continuellement sous pression la saison dernière. Ultra-décisif, Kvaratskhelia a même été élu meilleur joueur de la dernière Ligue des Champions et est l’un des grands favoris pour le Ballon d’Or 2026.

En validant la signature de l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam, l’entraîneur du Paris Saint-Germain attendait de Mika Godts qu’il remplace Barcola dans la concurrence avec Kvara. Luis Enrique souhaite pourtant une vraie concurrence sur l’aile gauche depuis le départ de Barcola, mais n’est pas, pour le moment, satisfait du rendement de son nouveau numéro 22.

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Le natif de Leuven est jugé trop discret, ce qui ne permet pas à Kvaratskhelia de se remettre en question et de retrouver rapidement son meilleur niveau. Mais Mika Godts n’est pas le seul concerné parmi les récentes recrues offensives du Paris SG. C’est également le cas Maghnes Akliouche. Des trois attaquants signés durant l’été, seul Ferran Torres crève l’écran et convainc le staff de Luis Enrique pour le moment.

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Soupçonné depuis son arrivée au Paris Saint-Germain de choisir ses matches, Kvaratskhelia a besoin d’un grand challenger pour retrouver sa brillance de sa saison dernière et Luis Enrique espère que Mika Godts va lui aussi se mettre rapidement au niveau, surtout lorsque le rythme va considérablement s’accélérer au retour de la trêve internationale, notamment en Ligue des champions.