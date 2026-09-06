Mercato : Surprise ! Derek Cornelius vers l’Arabie Saoudite

Alors que le mercato estival est encore ouvert dans d’autres contrées, Derek Cornelius pourrait faire ses valises et quitter les rangs dans les prochaines heures. Le défenseur central canadien pourrait filer en Arabie saoudite.

Mercato OM : Derek Cornelius pour remplacer Diogo Leite à à Al-Ettifaq

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Alors que le président Stéphane Richard a déjà annoncé la fin du mercato, l’Olympique de Marseille, toujours en quête de liquidités, pourrait bien enregistrer un dernier départ afin de renflouer les caisses. Loin d’être un titulaire aux yeux de Bruno Genesio, le coach de l’OM, Derek Cornelius aurait de réelles chances de s’envoler vers Al-Etiffaq dans les heures à venir.

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D’abord annoncé au Rayo Vallecano et sur les tablettes de la Lazio Rome, le défenseur central de 28 ans pourrait finalement rejoindre l’Arabie Saoudite. En effet, selon les informations du journaliste Adrien Pittore, la Lazio Rome, qui serait sur le point de recruter le Portugais Diogo Leite, pourrait pousser les dirigeants d’Al-Etiffaq de revenir à la charge pour Derek Cornelius.

Diogo Leite doit passer sa visite médicale à la Lazio. Ce qui laisse un boulevard à Al-Ettifaq pour revenir à la charge concernant Derek Cornelius. Stéphane Richard a expliqué qu'il ne devait plus y avoir de départ. Wait and see #TeamOM #MercatoOM #OLYMPIQUEDEMARSEILLE — Adrien Pittore (@adrien_pittore) September 5, 2026

« Diogo Leite doit passer sa visite médicale à la Lazio. Ce qui laisse un boulevard à Al-Ettifaq pour revenir à la charge concernant Derek Cornelius. Stéphane Richard a expliqué qu’il ne devait plus y avoir de départ. Wait and see », écrit Pittore sur sa page Twitter.

Il y a quelques jours, Fabrizio Romano évoquait des négociations lancées par le club saoudien pour s’offrir les services de l’international canadien. « Après le blocage de l’accord avec Rayo Vallecano par l’OM, le dernier jour des transferts, Al-Ettifaq est intéressé par le défenseur canadien Derek Cornelius. Des discussions initiales ont eu lieu à l’approche des derniers jours de la fenêtre des transferts saoudienne », révélait le spécialiste mercato italien.

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La fermeture du mercato saoudien étant prévu pour ce dimanche, les prochaines heures s’annoncent déterminantes pour l’avenir de Derek Cornelius, encore sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2028 et évalué à 2,5 millions d’euros sur Transfermarkt.