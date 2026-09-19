Accueil - OM - Crise à l’OM : Grégory Lorenzi déçu et prêt à démissionner ?

Le malaise est profond à l’OM. Après les interrogations autour de Bruno Genesio, Grégory Lorenzi serait aussi très déçu du fonctionnement du club phocéen au point de s’interroger sur son avenir.

OM : Grégory Lorenzi frustré par la gestion du mercato ?

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L’actualité autour de l’Olympique de Marseille est rythmée par le Classique du dimanche face au Paris Saint-Germain. Mais avant ce choc, la tension monte d’un cran en interne. Le Parisien rapporte que Grégory Lorenzi ne cache plus sa frustration à l’OM. Le directeur sportif marseillais ressent une profonde déception face à la gestion du mercato et à l’empiètement de son travail.

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L’ancien architecte du Stade Brestois est arrivé cet été à l’OM avec la ferme ambition de reconstruire de l’effectif. Le dirigeant corse se serait cependant heurté à des limites inattendues concernant son plan de travail. Il a le net sentiment que ses prérogatives sont sans cesse court-circuitées par des interventions extérieures.

Une ingérence excessive de Frank McCourt ?

Difficile de ne pas voir l’intrusion de Franck McCourt dans certains dossiers. Le cas Igor Paixao avait notamment animé la fin du mercato marseillais. Le milliardaire américain souhaitait le vendre à Sunderland pour environ 40 millions d’euros. Et même Grégory Lorenzi a réussi à s’opposer à son départ, sa frustration alimente dorénavant des interrogations quant à son avenir à Marseille.

❗️Grégory Lorenzi a été déçu de la gestion globale du mercato.



Il constate que l'on empiète sur son travail et peine à trouver sa place dans l'organigramme de l'OM.



Il se rend compte qu'il n'a pas les pleins pouvoirs.



[🥇@le_Parisien] pic.twitter.com/0zG2BBjwJK — Massilia Zone (@MassiliaZone) September 19, 2026

Son départ n’est pas pour l’instant acté, même si les frictions autour de ses responsabilités pèsent lourd en interne. Ce malaise contraste en tout cas avec la posture de Bruno Genesio. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille affiche publiquement son envie de poursuivre sa mission malgré les tempêtes sportives.

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« Est-ce que je ressens l’envie de lâcher ? Quand vous êtes entraîneur, il y a des périodes difficiles », assurait Genesio. Son équipe reste sur une série de quatre défaites consécutives en cinq matchs. Et les coulisses de l’OM sont décidément marqués par des tensions administratives que le président Stéphane Richard et la direction générale devront rapidement désamorcer.

L’Olympique de Marseille au bord de l’implosion ?

Surtout que le climat général est particulièrement lourd. L’Olympique de Marseille a subi une humiliation récente en Turquie sur la pelouse du Beşiktaş (4-1). Cette déroute a mis en lumière les limites d’un effectif largement affaibli. Le mercato s’étant soldé par une absence de recrue. Tandis que pas moins de onze joueurs ont plié bagage afin de réduire la masse salariale de 30 à 35%.

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Bruno Genesio espérait sans doute l’arrivée quelques renforts pour compenser ces pertes. Il attend toujours des éclaircissements de la part de Frank McCourt concernant l’ambiance. Tout comme Grégory Lorenzi, il semble piégé dans un projet plus compliqué que prévu.

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Sauf que l’heure n’est plus aux divisions à l’aube du Classique contre le PSG. Bruno Genesio tente de remobiliser ses troupes, sachant qu’un sursaut d’orgueil face à l’ogre pourrait ramener un peu de répit à l’OM. Cette mission sera difficile, mais pas impossible.