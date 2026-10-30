Accueil - Mercato OM - OM : Angel Gomes passe aux aveux devant Bruno Genesio

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Angel Gomes traverse une période très délicate à l’OM. Le milieu de terrain anglais a toutefois choisi l’honnêteté en présentant directement ses excuses à son entraîneur Bruno Genesio.

OM : Angel Gomes avoue ses difficultés à Bruno Genesio

Bruno Genesio n’a pas apprécié l’attitude de son équipe face Havre (4-3). Les Phocéens menaient 4-0 avant de relâcher. Ils ont même frôlé l’égalisation dans le temps additionnel. Cette frayeur a immédiatement provoqué un recadrage dans le vestiaire de l’OM.

La Provence rapporte que trois remplaçants expérimentés, Neal Maupay, Ulisses Garcia et Angel Gomes, ont été visés pour leur attitude après leur entrée en jeu. L’international anglais lancé à la 84e minute, n’a pas réussi à stabiliser une équipe en difficulté. Cela a amplifié l’agacement du technicien marseillais.

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C’est dans ce contexte que l’insider Mohamed Toubache-Ter affirme que Angel Gomes a présenté ses excuses à son entraîneur. Le joueur de 26 ans a avoué qu’il n’était pas à son meilleur niveau en ce début de saison. Il promettrait de tout donner pour retrouver sa forme d’antan.

D’autres remplaçants réclament des explications

Cette démarche tranche avec les réactions de certains coéquipiers qui réclament des explications. On pense notamment à Keyliane Abdallah. Le jeune joueur a été relégué en équipe réserve suite son manque d’investissement sur le terrain. Il envisagerait de s’exprimer auprès de Bruno Genesio.

❗️Pendant que certains joueurs demandent des explications à Genesio, Angel Gomes lui a présenté ses excuses.



L'anglais reconnaît ne pas être au niveau et promet de tout faire pour être de nouveau performant.



[🥇@MohamedTERParis] pic.twitter.com/J4GJFp3MxR — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 29, 2026

Les chiffres confirment aussi les difficultés d’Angel Gomes. Ce dernier est arrivé gratuitement à l’OM suite à son départ de Lille. Il n’a disputé que cinq rencontres sous le maillot phocéen cette saison. Seul son but contre le PSG est comptabilisé.

Titulaire contre le Sturm Graz (0-1) en Ligue Europa, il a été remplacé dès la mi-temps. Genesio, lui, refuse de stigmatiser ses joueurs. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille sait que les options sont limitées dans l’entrejeu. Il devra trouver des solutions si le rendement de l’Anglais ne progresse pas rapidement.

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