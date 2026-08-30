Mercato OM : Décision totalement inattendue pour Palmieri

‎L’OM pourrait prochainement se séparer d’Emerson Palmieri, dont le contrat fait actuellement l’objet de discussions en vue d’une résiliation. Le latéral gauche est courtisé par Santos, qui souhaite boucler son retour au Brésil et travaille sur un accord contractuel avec le joueur.

‎‎Mercato OM : La rupture plutôt qu’un nouveau prêt Emerson Palmieri

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‎‎L’information est notamment rapportée par Lucas Musetti, journaliste spécialisé dans l’actualité de Santos. Il indique que les discussions ont été particulièrement productives. Selon lui, l’attente concerne désormais la réponse de l’Olympique de Marseille sur une résiliation, qui permettrait à Emerson Palmieri de rejoindre le club brésilien librement.

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‎‎Le scénario privilégié est donc clair : l’OM ne chercherait pas simplement à prêter son défenseur, mais à mettre un terme à son engagement. « L’attente porte sur la résiliation. Il arriverait libre », explique Lucas Musetti. Il annonce d’ailleurs que la décision du club phocéen devrait tomber dès ce dimanche. Une issue qui pourrait accélérer considérablement le dossier.

‎‎Santos pousse, Palmieri veut rentrer

‎‎Le choix du joueur pèserait lourd dans les négociations. Formé à Santos, Emerson Palmieri conserverait une affection particulière pour le club et pour la ville. Son désir de retrouver le Peixe aurait même pris le dessus sur d’autres possibilités évoquées autour de lui, alors qu’initialement, il privilégierait un nouveau projet européen.

SANTOS ESTÁ PERTO DE CONTRATAR EMERSON PALMIERIhttps://t.co/RSC7orveqw — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) August 29, 2026

‎‎La situation est d’autant plus intéressante que le latéral aurait été associé à des intérêts provenant de la Juventus et de la Fiorentina. Malgré ces pistes, Santos resterait sa priorité. Le joueur serait également disposé à revoir ses exigences financières afin de rendre l’opération compatible avec les capacités du club brésilien.

‎‎L’OM doit encore donner son feu vert

‎‎Le dossier n’est toutefois pas officiellement bouclé. L’élément déterminant reste la position de Marseille, qui doit répondre à la demande concernant la rupture du contrat. Autrement dit, Santos a avancé ses pions, Palmieri a fait son choix, mais l’OM détient encore une pièce essentielle du puzzle.

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‎‎Cette incertitude explique aussi pourquoi le défenseur figurE encore dans le groupe marseillais pour le déplacement à Monaco. Son avenir demeure donc ouvert à très court terme, même si la tendance semble désormais nettement orientée vers un départ.

‎‎Une sortie qui libérerait une place à gauche

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‎‎Pour Marseille, une résiliation modifierait la situation dans le couloir gauche. Le club pourrait ainsi libérer une place dans son effectif et alléger sa masse salariale en se séparant d’un joueur qui émarge à 5 millions d’euros, tout en permettant à un joueur dont l’avenir paraît désormais éloigné de la Canebière de tourner la page.