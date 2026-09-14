Accueil - OM - OM : La mise au point de Marseille pour Bruno Genesio

‎‎Bruno Genesio ne prévoit pas de quitter son poste d’entraîneur de l’OM malgré le début de saison très compliqué et les interrogations nées après la défaite à Rennes. Après trois revers en quatre journées, le technicien reste donc en place et entend poursuivre sa mission sur le banc marseillais selon une source interne.

‎OM : C’est confirmé ! Genesio ne démissionnera pas

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‎Alors que la pression monte autour de l’OM, une certitude se dégage : Bruno Genesio n’envisage pas de démissionner. La tendance est rapportée par La Provence, qui s’appuie sur une source proche du club. Cette dernière balaie l’idée d’un départ volontaire du technicien et insiste sur sa volonté de continuer malgré la tempête actuelle.

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« Il n’y a rien d’énigmatique. D’ailleurs, ce n’est pas Genesio qui va sur ce terrain… Quand on voit le mercato, il faut être lucide. Pourquoi poser une question dont tout le monde connaît la réponse ? En plus, les supporters n’ont pas besoin de ça pour comprendre la situation, et savoir à quoi s’attendre cette saison. Perdre espoir, ce n’est pas du tout le style du bonhomme, il ne démissionnera pas », rapporte-t-on.

‎Le contexte explique pourtant les interrogations. Après Monaco, le Paris FC puis Rennes, Marseille compte déjà trois défaites en quatre journées. Au Roazhon Park, l’équipe a encore montré deux visages, avec une première période encourageante mais sans efficacité. La situation est suffisamment préoccupante pour alimenter les débats, mais pas au point de pousser Genesio vers la sortie.

‎Une phrase répétée, un message soigneusement évité

‎Après le revers contre Rennes, l’entraîneur marseillais a été interrogé à plusieurs reprises sur les ambitions du club. Sa réponse est devenue presque mécanique : « Ce n’est pas à moi de répondre à cette question. » Une formule qui en dit long sur son malaise concernant le projet sportif et les moyens dont il dispose.

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‎La sortie n’a toutefois pas été suivie d’une annonce de rupture. Bien au contraire. La position rapportée autour du club est claire : Genesio reste déterminé à poursuivre son travail. Son discours traduit davantage une frustration face à la situation qu’une volonté de claquer la porte. Et c’est une nuance importante, car le mercato et la composition de l’effectif semblent peser lourd dans son appréciation du projet.

‎Trois défaites, Marseille au bord de l’urgence

‎Le bilan comptable donne une autre dimension à cette affaire. Avec seulement trois points après quatre journées, l’OM connaît l’un de ses plus mauvais départs des vingt dernières années. Selon L’Équipe, Bruno Genesio est même le premier entraîneur marseillais depuis Ivan Marković en 1977 à perdre trois de ses quatre premiers matches de championnat.

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‎Cette statistique ne condamne évidemment pas la saison, mais elle place déjà le technicien sous surveillance. D’autant qu’un autre rendez-vous majeur arrive rapidement : le Classique contre le PSG. Dans ce contexte, le maintien de Genesio n’est pas seulement une question de confiance. C’est aussi l’occasion pour l’OM de démontrer que cette entame catastrophique ne définit pas son véritable niveau.

‎Pourquoi Genesio reste malgré la tempête

‎Cette décision possède une certaine logique. Changer d’entraîneur après seulement quatre journées, alors que le problème semble également toucher la construction de l’effectif, reviendrait à chercher une solution rapide à une équation beaucoup plus complexe. Genesio assume ses choix, mais il réclame aussi implicitement les moyens de mener son projet.

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‎Le plus intéressant sera donc de suivre la relation entre l’entraîneur et sa direction dans les prochaines semaines. Pour l’instant, les signaux disponibles ne montrent pas un technicien sur le départ. Ils dessinent plutôt un entraîneur frustré, sous pression, mais toujours debout. Et dans le football, c’est parfois précisément lorsque tout vacille que la véritable bataille commence.