ASSE – Montpellier : Ian Cathro à une victoire d’un record historique

L’ASSE reçoit le Montpellier HSC ce samedi à Geoffroy-Guichard pour la cinquième journée de Ligue 2, avec l’objectif de poursuivre son sans-faute sous Ian Cathro. Après quatre victoires consécutives et douze points pris, les Verts peuvent devenir la première équipe stéphanoise depuis 1973-1974 à remporter ses cinq premiers matchs de championnat.

Ian Cat

ASSE – Montpellier : les Verts sur les traces de 1973-1974

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L’ASSE ne pouvait pas espérer meilleur départ. Après quatre journées, les Stéphanois affichent quatre succès en autant de rencontres et occupent logiquement la tête de la Ligue 2 avec 12 points et quatre points d’avance sur le Stade de Reims et Montpellier, son prochain adversaire.

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Les hommes d’Ian Cathro impressionnent également sur le plan statistique. Avec 13 buts inscrits, les Verts possèdent la meilleure attaque du championnat, tandis que leur différence de buts atteint déjà +10. Un début de saison qui rappelle une autre période marquante de l’histoire du club.

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Pour retrouver une équipe stéphanoise ayant remporté ses quatre premières journées, il faut en effet remonter à la saison 1973-1974, lorsque Robert Herbin dirigeait les Verts. À cette époque, l’ASSE avait commencé son championnat par une victoire à Marseille (2-0), avant de battre Metz à domicile (2-0).

Les Stéphanois avaient ensuite pris le dessus à Monaco (3-2), puis largement dominé le Paris FC à Geoffroy-Guichard (4-0). Malheureusement, lors de la cinquième, l’ASSE avait subi une lourde défaite à Angers, sur le score de 4-0.

Ian Cathro à une victoire d’une nouvelle référence

C’est précisément ce scénario que les Verts de 2026 peuvent dépasser. En cas de succès contre Montpellier, Ian Cathro et ses joueurs enchaîneraient une cinquième victoire consécutive et réaliseraient ainsi un début de championnat encore plus réussi que celui de l’équipe de Robert Herbin en 1973-1974.

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L’affiche s’annonce toutefois relevée puisque Montpellier compte également quatre points de retard sur le leader et se déplacera dans le Chaudron avec l’ambition de réduire cet écart. Pour l’AS Saint-Etienne, l’enjeu dépasse les trois points. Une nouvelle victoire permettrait aux Stéphanois de conserver leur fauteuil de leader tout s’inscrivant dans l’histoire du club.