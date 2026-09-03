Mercato PSG : L’ultime solution pour le cas Renato Sanches !

Au PSG, le cas Renato Sanches inquiète sérieusement la direction à quelques heures de la fermeture du mercato estival. Une ultime solution pourrait sauver le milieu de terrain portugais.

Mercato PSG : Aucun club ne veut de Renato Sanches

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Le marché des transferts a fermé ses portes en France dans le sens des arrivées mardi soir, et le Paris Saint-Germain va désormais pouvoir passer à d’autres objectifs. À un an de la fin de son contrat, Renato Sanches n’est toujours pas le bienvenu au sein de l’effectif de Luis Enrique. Et Luis Campos aimerait bien le voir trouver un point de chute.

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D’après les dernières nouvelles de L’Équipe, le milieu de terrain de 29 ans a certes eu des pistes sérieuses cet été dont des intérêts de clubs de Ligue 1, mais aucun n’a envoyé une offre pour lui. Une situation embarrassante et pour le joueur et pour le club qui envisage activer son dernier recours, c’est-à-dire une résiliation à l’amiable.

Le quotidien français assure que le Paris SG serait prêt à libérer Renato Sanches de sa dernière année de contrat. Passé par le Panathinaïkós la saison passée en prêt, le milieu de terrain pourrait donc vivre une saison blanche avec le PSG.

À en croire le journal francilien, malgré la fermeture du marché des transferts ce mardi dans plusieurs championnats européens, « les doubles champions d’Europe peuvent avoir un peu plus de temps en étudiant des marchés ouverts tardivement, comme ceux du Moyen-Orient ou de la Turquie. »

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Le Golden Boy 2016 a pourtant eu plusieurs pistes concrètes ces dernières semaines, notamment au LOSC, club où il avait évolué entre 2019 et 2022. Cependant, aucun accord financier n’a pu être trouvé entre le joueur et le club nordiste, précise le quotidien sportif.

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En attendant de connaître sa prochaine destination, Renato Sanches s’entraîne avec le groupe Espoirs du PSG depuis son retour dans la capitale, début juin. « Paris est prêt à le libérer de sa dernière année de contrat », conclut L’Équipe.