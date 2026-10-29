Accueil - Mercato ASSE - GF38 – ASSE : Incidents, l’ANS monte au créneau et dénonce des violences

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Plus de sept mois après des incidents survenus avant le match Grenoble Foot 38 – ASSE, l’ANS demande des comptes aux autorités, qui ont classé le dossier sans suite.

GF38 – ASSE : Un supporter violenté, sa plainte classée sans suite !

Des incidents entre les supporters de Grenoble Foot 38 et ceux de l’ASSE avaient émaillé l’avant-match entre les deux équipes au stade des Alpes, le 14 mars 2026, lors de la 27e journée de Ligue 2. Un supporter avait notamment été touché au visage et à la tête. Il aurait été victime de violences policières.

Selon les faits rapportés par la presse locale, le plaignant avait confié avoir reçu « un coup de matraque en plein visage (…) lui occasionnant pas moins de 70 points de suture, un enfoncement de la boîte crânienne, (…) plusieurs interventions chirurgicales et 21 jours d’ITT ».

L’ANS exige « toute la lumière sur les violences policières »

Mais contre toute attente, la plainte déposée par la victime a été classée sans suite en août 2026. Toutefois, l’Association nationale des supporters assure que le parquet général a été saisi depuis. Sept mois et demi plus tard, elle souhaite que « toute la lumière soit faite » sur cet incident majeur.

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Dans un communiqué officiel, le groupement de supporters français pointe les « violences policières » en marge de la rencontre entre Grenoble Foot et l’AS Saint-Etienne et « condamne ces incidents ». L’association dénonce notamment le classement sans suite de la procédure impliquant un policier.

« Alors que les éléments de l’enquête, notamment les vidéos et témoignages, sont accablants pour l’auteur du coup de matraque, le parquet a décidé de suivre la recommandation des services de police de Grenoble […] sans même permettre à un tribunal indépendant et impartial de se prononcer après un débat judiciaire contradictoire et indépendant », a-t-elle écrit.

Des actions en soutien aux victimes dans les tribunes ce week-end

En conclusion, « l’ANS entend veiller à ce que la justice puisse se prononcer en toute indépendance sur les violences policières qui s’en sont suivies et qui ont conduit à un drame ».

Pour soutenir sa démarche et les victimes, ainsi que pour faire pression sur les autorités judiciaires, les supporters de France ont prévu de mener des actions dans les tribunes à partir de ce week-end. Pour mémoire, le match entre les Grenoblois et les Stéphanois s’était soldé par un nul (0-0).

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Cette saison (2026-2027), l’ASSE se rendra à Grenoble, le 5 février 2027, lors de la 20e journée de Ligue 2. Les Verts ont déjà remporté le match aller (4-0) au stade Geoffroy-Guichard, à l’occasion de la 3e journée, en aout dernier.

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