ASSE-Montpellier : Tardieu lâche une vérité qui pique les Verts

‎Florian Tardieu retrouve l’ASSE ce samedi à Geoffroy-Guichard, cette fois avec le maillot de Montpellier, après trois saisons passées dans le Forez. Dans un entretien accordé au Midi Libre, le milieu de 34 ans a livré un regard sans détour sur son ancien club et sur les leçons tirées de son passage chez les Verts.

‎ASSE-Montpellier : Tardieu, un ancien Vert qui revient au Chaudron

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‎Le rendez-vous aura forcément une saveur particulière pour Florian Tardieu. De 2023 à 2026, le milieu de terrain a connu avec l’ASSE une aventure faite de contrastes, entre accession, relégation et nouvelle tentative de montée. Samedi, il découvrira cette fois Geoffroy-Guichard dans le camp adverse, sous les couleurs de Montpellier. ‎Son expérience stéphanoise lui donne surtout une connaissance précieuse de l’environnement qui attend ses nouveaux coéquipiers.

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Il compte d’ailleurs jouer les guides auprès des jeunes Montpelliérains qui découvriront pour la première fois l’atmosphère du Chaudron. « Ce club, c’est la folie. Quand tu gagnes le derby, quand tu vis la montée, tu as les frissons. Quand ça va mal, tu fermes les volets chez toi et tu bosses », explique-t-il dans les colonnes de Midi Libre.

‎Une phrase qui résonne encore dans le Forez

‎Au fil de son entretien, Florian Tardieu revient également sur la puissance du public stéphanois. Une ferveur qu’il a vécue de l’intérieur et qui l’a particulièrement marqué. « Dans ce stade, on entend tous les propos à travers le grillage. J’avais fait venir des collègues d’Istres, ils n’en croyaient pas leurs oreilles. C’est différent du Vélodrome », raconte-t-il.

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‎Mais derrière les souvenirs se cache surtout une analyse sportive. Tardieu estime que l’ASSE a payé son excès de confiance lors de la saison précédente. « L’an passé, on devait écraser tout le monde. En Ligue 2, personne n’écrase personne. On a manqué d’humilité, je ne veux pas retrouver ça ici », affirme le milieu, désormais déterminé à transmettre cette expérience à Montpellier.

‎De Saint-Étienne à Montpellier, une leçon en héritage

‎Le choix du MHSC s’explique aussi par des raisons profondément humaines. Sous contrat pour deux ans, Tardieu retrouve sa région natale et sa mère, restée près d’Istres. La présence de Zoumana Camara a également compté dans sa décision, l’entraîneur l’ayant contacté dès mars pour lui présenter son projet et avoir régulièrement échangé avec lui durant l’été.

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‎Le milieu souhaite désormais mettre son vécu au service de sa nouvelle équipe. Après deux montées obtenues avec Troyes puis Saint-Étienne, et une troisième qui lui a échappé avec les Verts, il apprécie déjà « les vertus du groupe, la capacité à souffrir ensemble ». Une philosophie qui tranche avec l’ambition parfois excessive qu’il associe à son dernier exercice stéphanois.

‎Le « papi » n’a visiblement pas dit son dernier mot

‎À 34 ans, Tardieu reste un joueur capable d’abattre une quantité impressionnante de travail. Il en plaisante lui-même après ses dernières performances : « J’ai fait plus de onze bornes à Dunkerque et devant Boulogne. Le papi, il est là ». Derrière la boutade, le message est clair : l’ancien Stéphanois entend encore peser sur les rencontres.

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‎Pour Montpellier, son expérience pourrait donc être précieuse au moment de se mesurer à l’ASSE. Pour les Verts, cette déclaration sur le manque d’humilité risque en revanche de piquer un peu. Le football a parfois cette ironie : il suffit qu’un ancien du vestiaire passe de l’autre côté pour que les vieilles vérités ressortent, sans même avoir besoin de forcer la porte.