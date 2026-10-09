Accueil - Mercato OM - Troyes OM compo : absents de Genesio et heure d’un match important

Pour le match Troyes-OM, compo et liste d’absents compliquent la tâche des deux entraîneurs. Bruno Genesio a vu son infirmerie se remplir lors de la trêve internationale, et Davide Ancelotti doit se passer de quatre joueurs. Côté marseillais, Timothy Weah est suspendu, Pierre-Emile Højbjerg blessé et Amine Gouiri incertain.

Troyes-OM : quelle heure et quelle chaîne dimanche ?

Le coup d’envoi sera donné à 20h45. Le match est diffusé sur Ligue 1+ et sera arbitré par Guillaume Paradis. Troyes-OM hérite de la case du dimanche soir, d’ordinaire réservée aux grosses affiches, alors que les deux clubs ne totalisent que sept points à eux deux après cinq journées.

L’OM sort d’une défaite 2-1 contre le PSG au Vélodrome, la cinquième de suite selon le décompte de RMC Sport. La trêve de trois semaines qui a suivi n’a rien arrangé.

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OM : quels absents pour Genesio à Troyes ?

Timothy Weah ne fera pas le déplacement dans l’Aube. L’Américain a été expulsé lors du Classique et purge sa suspension.

La trêve a coûté beaucoup plus cher. Pierre-Emile Højbjerg s’est blessé à la cuisse avec le Danemark face au pays de Galles. RMC Sport parle d’environ deux semaines d’arrêt, assez pour manquer Troyes, l’Olympiakos, Angers et Sturm Graz, avec un retour espéré au mieux contre Le Havre le 25 octobre. Nous avions signalé sa blessure dès le 5 octobre.

Derek Cornelius est le cas le plus lourd. Touché à la hanche avec le Canada, le défenseur central n’est pas attendu avant 2027.

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Trois noms restent en suspens. Amine Gouiri, touché à la cuisse en sélection algérienne, n’avait pas repris l’entraînement collectif en milieu de semaine, et La Provence rapportait que le staff attendrait les dernières séances pour trancher. Amine Harit traîne une douleur au genou depuis le match contre Paris. Geoffrey Kondogbia, arrêté depuis le 30 août par une blessure musculaire, retrouve le groupe progressivement sans être assuré d’être du voyage. La conférence de presse de Genesio, ce vendredi, doit lever une partie du doute.

Il y a aussi des retours. Tochukwu Nnadi, blessé au genou début septembre, est apte. Himad Abdelli, touché à la cheville avec l’Algérie, a repris normalement.

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Troyes OM compo : le onze probable de Genesio

Troyes OM compo : absents de Genesio et heure d'un match important 6

Dans ses compositions probables de la 6e journée, la Ligue 1 avance ce onze pour Marseille : De Lange ; U. Garcia (ou Bezahaf), Egan-Riley, Aguerd (cap.), Emerson ; Abdelli, Nnadi ; Harit (ou Abdallah), A. Gomes, Paixão ; Maupay (ou Gouiri).

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Nayef Aguerd porterait le brassard. Le choix le plus parlant se situe à droite de la défense, où Ulisses Garcia, latéral gauche de formation, a été essayé lors du match amical perdu contre Montpellier pendant la trêve. Kelyann Bezahaf reste l’autre option.

Devant, Neal Maupay tient la corde si Gouiri ne passe pas les derniers tests, avec Faris Moumbagna en solution de repli. Au milieu, RMC Sport n’exclut pas une paire Nnadi-Kamissoko si Abdelli devait être ménagé. Le jeune Keyliane Abdallah peut, lui, profiter d’un forfait de Harit pour débuter sur un côté.

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ESTAC OM : la compo probable de Davide Ancelotti

Troyes se présente sans Merwan Ifnaoui, déjà forfait lors du déplacement à Lille le 13 septembre, ni Gozzi, Titi et Ismaël Boura. Phliponeau fait son retour dans le groupe. Le onze attendu selon la Ligue 1 : Beach ; Maronnier, Monfray (cap.), J. Diaz, Ouzenadji ; Mille, M. Diop ; Karim, I. Gomis, Nkada (ou Picard) ; Le Douaron.

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L’ESTAC n’a toujours pas gagné à domicile cette saison. Le stade de l’Aube a vu un 0-0 contre le Paris FC en ouverture, puis une lourde défaite 2-6 contre Strasbourg le 6 septembre. La seule victoire troyenne remonte au 29 août à Lorient (2-1). Suivent trois revers d’affilée, à Lille puis à Angers (0-2 à chaque fois), et onze buts encaissés en cinq journées.

Les deux équipes se tiennent à un point. Une victoire suffirait à l’OM pour passer devant Troyes au classement de la Ligue 1, et à l’ESTAC pour compter quatre longueurs d’avance sur un concurrent direct. Les dernières infos du vestiaire marseillais sont à retrouver sur notre page OM.

Troyes-OM

Quels sont les absents de l’OM à Troyes ?

Timothy Weah est suspendu, Pierre-Emile Højbjerg et Derek Cornelius sont blessés. Amine Gouiri, Amine Harit et Geoffrey Kondogbia restent incertains.

Quand sera connue la Troyes OM compo officielle ?

Les feuilles de match tombent en général une heure avant le coup d’envoi, soit vers 19h45 dimanche. Les deux clubs diffusent alors leur Troyes OM compo officielle sur leurs réseaux sociaux.

Sur quelle chaîne regarder ESTAC-OM ?

Sur Ligue 1+, dimanche 11 octobre à 20h45.