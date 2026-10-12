Accueil - Mercato OM - OM : Pas d’accord, le conflit entre Lorenzi et Nice se prolonge

L’OGC Nice maintient la pression sur Grégory Lorenzi. Aucune conciliation n’a été trouvée aux Prud’hommes. Le directeur sportif de l’OM doit désormais préparer ses arguments. Le dossier étant renvoyé à la mise en état.

OM : Grégory Lorenzi et Nice échouent à trouver un accord aux Prud’hommes

Au lendemain de la victoire (0-2) à Troyes, l’Olympique de Marseille a un autre sujet à gérer hors du terrain. Son directeur sportif Grégory Lorenzi reste empêtré dans un différend avec l’OGC Nice. Les responsables niçois lui reprochent d’avoir rompu un engagement pris avant son intronisation à l’OM.

Lire aussi : OM : Grégory Lorenzi dément des tensions avec Bruno Genesio

À voir

OM : « T’es pas bon », Kondogbia pris à partie par un supporter

Jean-François Pérès, journaliste pour JJD explique que les deux parties se sont présentées devant les Prud’hommes sans trouver de terrain d’entente. L’affaire est renvoyée « à la mise en état », phase où chacun prépare ses arguments et échange ses pièces avant une éventuelle audience sur le fond.

Ce que l’OGC Nice lui reproche

Les Aiglons estiment que Grégory Lorenzi avait promis de rejoindre le club en cas de maintien en Ligue 1. Cette condition s’est réalisée. L’OGC Nice a finalement évité une relégation en Ligue 2 cet été. Sauf que l’ancien architecte du Stade Brestois n’aurait pas respecté ses engagements en rejoignant l’Olympique de Marseille.

Jean-Pierre Rivère avait d’ailleurs raconté que Grégory Lorenzi était venu lui annoncer en personne qu’il revenait sur sa parole. Il estimait que l’OM aurait pu vérifier l’existence de ce contrat. Son successeur à la présidence, Maurice Cohen, a ensuite confirmé l’assignation devant les prud’hommes en affirmant que « l’OGC Nice ne se laisserait pas faire ».

Lire aussi : OM : « T’es pas bon », Kondogbia pris à partie par un supporter

À voir

RC Lens : Cahuzac obtient une dérogation face au Sporting

L’actuel directeur sportif de l’OM, lui, a toujours voulu tourner la page. Dès son arrivée, il assurait avoir discuté avec les personnes concernées. Il ne regarde que le présent et le futur avec l’Olympique de Marseille. Le litige n’est pas pourtant éteint. Aucune décision de justice n’a encore été rendue. Impossible, donc d’en connaitre l’idée et ses éventuelles conséquences.

Un front mercato et une bataille judiciaire

Le dossier intervient alors que Grégory Lorenzi doit bâtir l’effectif marseillais. L’homme de 42 ans dévoilait récemment son plan pour sortir l’OM de la crise économique. Il expliquait dans L’Équipe : « je n’aime pas quand on est dans le confort. Je veux que ce soit efficace. On ne va pas prendre des gens pour prendre des gens. S’il y a un besoin, on va faire l’effort (…). Dans toutes les composantes, si on peut réduire, on le fait. »

Il reconnaissait que, sans résultats, l’aventure à Marseille pouvait vite s’arrêter. Le mercato hivernal sera donc une échéance importante. L’OM devra cerner ses besoins et anticiper les ajustements à apporter au groupe. Tandis que son directeur sportif prépare sa défense en justice. Rien n’indique pour autant que la procédure l’empêchera de travailler sur le recrutement.

Lire aussi : Igor Paixao prêt à baisser son salaire pour l’OM, à une condition

À voir

ASSE : Ballo et Boakye marquent et s’installent en tête des buteurs

Le renvoi à la mise en état signifie que le dossier suit son cours. À ce stade, son poste à la tête de la direction sportive de l’Olympique de Marseille n’est pas menacé. L’enjeu pour l’OM est de garder le cap tant que le différend se poursuit. Aucune date de jugement n’a encore été annoncée. Ce conflit avec l’OGC Nice pourrait encore durer plusieurs mois.