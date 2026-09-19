Accueil - OM - Genesio se sent dupé par l’OM : les coulisses du malaise

Bruno Genesio traverse une première zone de turbulences à l’OM. Le technicien aurait découvert un projet beaucoup plus contraint que celui qu’il pensait rejoindre. Après quatre défaites consécutives, dont la lourde chute 4-1 contre Besiktas en Ligue Europa, la question des renforts et des ambitions du club cristallise désormais les tensions.

OM : Une promesse sportive évaporée en quelques semaines ?

La suite après cette publicité

Le malaise autour de Bruno Genesio ne repose pas uniquement sur les résultats. Depuis plusieurs semaines a surgi l’hypothèse d’un entraîneur qui aurait le sentiment de ne pas avoir obtenu toutes les garanties qu’il espérait en arrivant à l’OM. Dave Appadoo, sur la chaîne L’Équipe, a décrit un technicien semblant découvrir l’ampleur des difficultés auxquelles il est confronté.

Lire aussi : OM : Genesio révèle les vrais problèmes après le naufrage à Besiktas

À voir

Mercato PSG : Fabian Ruiz au Barça, Marc Bernal au Paris SG ?

Le contexte donne du poids à cette lecture. Après un succès initial 4-0 contre Strasbourg, Marseille a enchaîné les revers. Le dernier 4-1, à Istanbul contre Besiktas, a été particulièrement brutal. L’OM a abordé cette rencontre avec un effectif sans recrue estivale, tandis que Bruno Genesio devait composer avec des ressources limitées.

Genesio pris dans un piège à Marseille ?

D’après les informations rapportées par RMC, Bruno Genesio aurait espéré l’arrivée de trois à quatre joueurs, notamment pour renforcer plusieurs secteurs de son équipe. Il attendrait également une intervention claire de Frank McCourt concernant la situation économique et les ambitions du club pour cette saison.

Le contraste est saisissant. Alors que l’entraîneur semblait envisager un projet capable de permettre à Marseille de jouer les premiers rôles, le mercato s’est finalement achevé sans arrivée. Plusieurs départs ont en revanche réduit l’effectif. Huit joueurs ont été vendus ou prêtés, avec une baisse annoncée de la masse salariale de 30 à 35 %.

Genesio garde-t-il le cap malgré la tempête ?

Le plus révélateur se trouve peut-être dans l’attitude publique de l’entraîneur. Même plongé dans une séquence sportive très difficile, Bruno Genesio ne cherche pas à abandonner son poste. Après Besiktas, il a immédiatement tourné son regard vers le Classique contre le PSG, prévu ce dimanche.

Lire aussi : OM : Après la défaite à Besiktas, Genesio prévient le PSG

À voir

OM : Balerdi avoue être trop content de quitter Marseille

Son discours est resté celui d’un entraîneur qui veut encore croire à une réaction collective : « C’est le Classique dimanche. Tout le monde connaît l’importance de ce match pour les Marseillais et pour nous. » Il a également voulu retenir les éléments positifs observés en première période et salué la prestation de Keyliane Abdallah, buteur pour sa première titularisation européenne.

Vers une mission presque impossible ?

Le véritable problème est peut-être là. Bruno Genesio n’est pas simplement confronté à une mauvaise série : il doit construire avec un groupe qui n’a pas bénéficié des renforts espérés. L’Équipe avait déjà rapporté fin août que l’entraîneur marseillais devait composer avec les départs et les contraintes financières du club.

La situation est d’autant plus délicate que l’OM doit désormais jongler entre Ligue 1 et Ligue Europa. Quatre défaites consécutives ont rapidement transformé le début de saison en épreuve de vérité. Le technicien peut encore inverser la dynamique, mais le fond du problème dépasse une simple question de système ou de composition d’équipe.

Et si le vrai danger pour l’OM n’était pas Genesio ?

Ce qui se dessine aujourd’hui ressemble davantage à un problème de cohérence entre les ambitions annoncées et les moyens effectivement disponibles. Dave Appadoo estime ainsi que Bruno Genesio avait pu imaginer rejoindre un OM capable de jouer pleinement son rôle parmi les grandes équipes françaises.

Lire aussi : OM : Medhi Benatia au cœur d’une polémique après Besiktas

À voir

ASSE : Bernauer identifie les failles avant le déplacement à Metz

Il faut toutefois distinguer les faits des interprétations : rien ne permet d’affirmer publiquement que Bruno Genesio considère formellement avoir été « dupé ». En revanche, entre ses attentes en matière de recrutement, combinées à l’absence de recrue et à ses demandes de clarification, il y a un décalage préoccupant.

Lire la suite sur l’OM :

OM : Balerdi avoue être trop content de quitter Marseille

À voir

Ballon d’Or : Les joueurs du PSG ne le méritent pas selon Yamal

OM-PSG : Le Conseil d’Etat déboute le Collectif Ultra Paris

À Marseille, où chaque silence devient rapidement un sujet, la prochaine réponse devra donc venir du terrain. Et, accessoirement, du mercato… mais celui-là est déjà fermé.