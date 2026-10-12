Accueil - PSG mercato - PSG : le calendrier chargé de la semaine avec City et Strasbourg

Le PSG entame une semaine intense du 12 au 18 octobre 2026, avec deux déplacements au programme : Manchester City en Ligue des champions, mercredi, puis le RC Strasbourg en Ligue 1, samedi. Entre conférences de presse, séances d’entraînement et récupération, Luis Enrique devra gérer les efforts de son groupe avant deux rendez-vous importants.

PSG : Une semaine européenne qui ne laisse aucune place à l’improvisation

Le Paris Saint-Germain a dévoilé dimanche 11 octobre son programme pour les prochains jours. Selon le calendrier publié par le club parisien, les joueurs bénéficieront d’abord d’une journée de repos lundi, avant de retrouver le terrain pour préparer leur confrontation face à Manchester City.

Le choc européen se disputera mercredi 14 octobre à 20 heures, heure locale, au City of Manchester Stadium. Mardi, Luis Enrique et un joueur parisien répondront aux questions des journalistes à 16 h 45, heure locale, avant les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias à 18 heures.

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Le PSG devra ensuite rapidement basculer vers la récupération après la rencontre. Aucune déclaration particulière du technicien espagnol n’accompagne le programme communiqué : les enjeux sportifs devront donc être appréciés à la lumière des échéances annoncées.

Manchester City, première épreuve avant le retour en Ligue 1

La confrontation contre Manchester City constitue le premier grand rendez-vous de cette semaine. Cette deuxième journée de Ligue des champions mettra les Parisiens face à une opposition européenne exigeante, avant même qu’ils aient le temps de souffler.

À l’issue du match, Luis Enrique participera à une conférence de presse, tandis que les joueurs passeront par la zone mixte pour répondre aux médias. Le calendrier prévoit ensuite un retour au Campus PSG. Jeudi, l’entraînement débutera à 15 h 15 à huis clos, puis une nouvelle séance est programmée vendredi à 11 heures.

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La conférence de presse parisienne se tiendra à 13 heures. Ces séances fermées ne permettent toutefois pas de connaître précisément les choix tactiques du staff ni l’état physique individuel des joueurs. Les éventuelles rotations dépendront notamment de la récupération après le déplacement anglais.

Strasbourg dans le viseur, avec un calendrier à maîtriser

Samedi 17 octobre, le PSG se déplacera au stade de la Meinau pour affronter le RC Strasbourg à 17 h 15, dans le cadre de la septième journée de Ligue 1. Après l’intensité d’un rendez-vous européen, ce déplacement exigera une nouvelle mobilisation.

Luis Enrique retrouvera les journalistes après la rencontre, avant la zone mixte habituelle. Le programme se terminera dimanche par un entraînement à huis clos prévu à 11 h 30 au Campus PSG. Pour Paris, l’enjeu sera de traverser cette séquence sans laisser la fatigue dicter ses choix.

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Deux matchs en quatre jours, deux déplacements et des exigences différentes : la gestion de l’effectif sera déterminante. Le FC Nantes n’est pas concerné par ce programme parisien ; l’actualité du PSG se concentre bien sur Manchester City et Strasbourg, avec l’objectif de négocier au mieux ces deux échéances.