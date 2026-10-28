Accueil - PSG mercato - Ballon d’Or : Le PSG répond aux critiques de France Football

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Le PSG a été critiquée par France Football pour sa communication floue. La direction du club parisien a répondu à ces piques et assume pleinement son choix.

Ballon d’Or 2026 : le PSG assume sa campagne discrète

Le Ballon d’Or 2026 n’est pas encore digéré au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale comptait neuf joueurs parmi les trente nommés, avec la venue de Ferran Torres cet été. Le PSG avait ainsi le choix entre deux stratégies : défendre un champion unique ou miser sur le collectif.

Le club entraîné par Luis Enrique a d’abord mis en avant Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Fabian Ruiz avant de resserrer son discours autour des deux premiers. Résultat des courses ? Le Georgien termine sixième, Dembélé septième et Ruiz dixième. Tandis que Harry Kane remporte le sacre.

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Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football, a fustigé cette campagne qui manquait de clarté. Il estime que le PSG aurait dû soutenir un seul joueur, le tenant du titre Ousmane Dembélé. Le club parisien n’a pas laissé passer cette critique.

Harry Kane sacré sans campagne, Paris s’en sert d’exemple

Dans les colonnes du journal Le Parisien, Paris rappelle que Harry Kane a été couronné sans bruyante campagne médiatique. Cela montre les limites de ces opérations. Le PSG cite aussi la quatrième place de Rodri et la cinquième de Lionel Messi, deux joueurs restés très discrets sur le sujet.

Choisir entre Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Fabian Ruiz était quasiment impossible selon le PSG. Rappelons que les 5 joueurs classés devant le Géorgien ont disputé la Coupe du monde, un handicap pour le meilleur joueur de la dernière Ligue des champions.

Le PSG affirme qu’il avait davantage à perdre qu’à gagner en misant sur un seul nom. D’autant plus que rien ne garantissait la victoire de l’un ou de l’autre face à la concurrence. Son objectif était surtout d’éviter de froisser quelqu’un. Sachant que Paris négocie depuis plusieurs semaines la prolongation de Dembélé et de Kvara. Les discussions progressent dans ce sens.

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