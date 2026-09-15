Accueil - PSG - Alerte ! Le vestiaire du PSG remonté contre Luis Enrique ?

Malgré sa première victoire de la saison en Ligue 1, le PSG n’est pas encore totalement serein. Et Luis Enrique a décidé de durcir le ton au Campus PSG.

Luis Enrique durcit le ton au PSG

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Luis Enrique a décidé de durcir le ton au PSG. Selon RMC Sport, l’entraîneur parisien cherche depuis le début de saison à sortir son équipe de sa zone de confort et n’hésite plus à bousculer les statuts, quitte à surprendre certains de ses joueurs.

La rigueur est mise en place au Paris Saint-Germain, avec l’objectif ultime d’aller chercher une troisième Ligue des Champions. Dimanche, malgré la victoire à Brest (0-1), le successeur de Christophe Galtier n’a d’ailleurs pas épargné son équipe : « c’est le pire de nos quatre matches pour moi, même si on a gagné. On a gagné mais c’est le jour où je suis le plus agacé ou énervé. »

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Selon les informations de RMC Sport, cette exigence se traduit directement dans ses choix. Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Dembélé ont déjà été remplacés à la mi-temps cette saison, tandis que Lucas Digne n’avait pas été convoqué contre l’AS Monaco. Non utilisé contre le SK Slovan Bratislava (6-1) en Ligue des Champions, Doué a ensuite débuté sur le banc à Brest avant de disputer les 25 dernières minutes.

Même Ousmane Dembélé, malgré son statut, doit patienter. Le Ballon d’Or 2025 a expliqué vouloir avoir « plus de minutes », mais n’a encore jamais dépassé 66 minutes lors d’une rencontre cette saison. Pour le média sportif, il n’est toutefois pas question de tensions dans le vestiaire parisien. Luis Enrique conserve un crédit très important auprès de ses joueurs.

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Le technicien de 56 ans veut surtout se « renouveler » et sortir son équipe de sa « zone de confort ». Avec un effectif renforcé et la perspective d’un troisième sacre consécutif en Ligue des Champions, le message est désormais limpide : au PSG, aucun statut ne garantit une place. Mais tout le monde n’est pas content au Campus PSG.

« Certains joueurs en veulent un peu à Luis Enrique »

Au sortir de la rencontre contre le Stade Brestois, Luis Enrique n’a pas caché sa déception au micro de Ligue 1+. « Si je suis honnête sur le match et sur ce que j’ai aimé ? Rien. Je pense qu’il faut faire beaucoup mieux. Si tu veux gagner de la manière que nous voulons gagner, tu ne peux pas te satisfaire de ça, j’en attends plus de mes joueurs. Il faut contrôler plus, il y a des moments où l’on n’a pas eu de ballon. Il faut améliorer ça, pour tous les joueurs et le coach aussi », a ainsi analysé l’ancien coach du FC Barcelone.

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Une sortie qui intervient alors qu’un malaise commencerait à s’installer entre Enrique et certains de ses joueurs, selon Maxime Chanot. Le consultant estime que plusieurs cadres du vestiaire pourraient être agacés par les choix de Luis Enrique.

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« J’ai le sentiment que certains joueurs en veulent un peu à Luis Enrique. La manière dont Zaïre-Emery a joué en deuxième mi-temps… J’ai l’impression qu’il en veut à Luis Enrique d’avoir été baladé arrière gauche, arrière droit, milieu défensif… Je n’ai pas envie de créer une polémique, mais j’ai l’impression que Kvara lui fait aussi un peu payer le fait de ne pas avoir joué le dernier match, Dembélé qui sort deux fois d’affilée…

J’ai le sentiment que le management de Luis Enrique agace les joueurs. C’est peut-être une erreur de ma part », a notamment commenté analysé l’ancien défenseur central dans L’After Foot sur RMC ce dimanche soir. Maxime Chanot va même plus loin et estime que certains joueurs semblent moins épanouis que la saison dernière.

« Tu n’as pas le même épanouissement sur certains joueurs comme on l’a vu l’année dernière, notamment en deuxième partie de saison. Peut-être que les premiers matchs ne les intéressent pas forcément. Il y a aussi peut-être le contrecoup d’avoir fait le doublé. Tant que les résultats suivent, en général, tout le monde s’entend bien. Il ne faudrait pas que le management de Luis Enrique se retourne contre lui », conclut-il.

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Luis Enrique va donc devoir rapidement remettre son équipe sur les rails pour éviter une crise plus visible.