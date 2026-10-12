Accueil - Mercato OM - OM : « T’es pas bon », Kondogbia pris à partie par un supporter

Drôle de soirée pour Geoffrey Kondogbia. De retour de blessure lors de la victoire de l’OM contre Troyes (0-2), dimanche, le Centrafricain a été pris à partie par un supporter marseillais pendant l’échauffement. Un échange tendu, qui a précédé le retour du milieu de terrain sur les pelouses, dans les dernières minutes de la rencontre.

OM : Un échauffement sous tension pour Geoffrey Kondogbia

La victoire de l’Olympique de Marseille n’a pas empêché un épisode embarrassant avant le coup d’envoi. Selon les images d’une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, Geoffrey Kondogbia s’est approché d’un supporter installé dans le parcage réservé aux visiteurs. Le ton est rapidement monté entre les deux hommes, alors que le joueur venait retrouver le groupe après une période d’indisponibilité.

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« Respecte les gens », a lancé l’international centrafricain au fan, visiblement agacé par les critiques entendues. Mais son interlocuteur n’a pas tardé à préciser le fond de sa pensée. « Je ne t’ai pas insulté, je t’ai dit que t’es pas bon. T’es pas bon, c’est tout », a-t-il balancé. Une séquence particulièrement tendue.

Une critique frontale malgré le retour du milieu marseillais

Geoffrey Kondogbia a finalement quitté cet échange pour reprendre son échauffement. L’incident s’est produit avant la rencontre et n’a pas empêché le joueur de retrouver la compétition. Entré à la 86e minute, il a ainsi effectué son retour après avoir manqué plusieurs semaines de compétition.

Le milieu de terrain n’avait plus disputé de match depuis le 30 août, lors de la défaite marseillaise contre l’AS Monaco. Son retour constituait donc une étape importante dans sa reprise. Un retour qui, loin d’être salué, lui a valu de vives critiques de la part de ce supporter sans doute agacé par les dernières performances du club phocéen.

Une victoire précieuse pour éloigner les doutes

Sur le terrain, Marseille a assuré l’essentiel en s’imposant 2-0 face à Troyes. Amine Harit a ouvert le score à la 50e minute, avant que Himad Abdelli ne transforme un penalty dans le temps additionnel, à la 90e+8. Un succès qui permet à l’Olympique de Marseille de renouer avec la victoire après une période délicate.

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Bruno Genesio n’a d’ailleurs pas caché que son équipe pouvait encore progresser. « Même si dans le jeu on sait qu’on peut faire mieux, que ce n’est pas notre meilleur match, celui-ci on l’a gagné, donc il faut savoir être pragmatique », a expliqué l’entraîneur, satisfait de ce résultat.

Marseille attendu au tournant sur les prochaines échéances

Cette victoire doit désormais servir de point de départ. Marseille recevra l’Olympiakos jeudi en Ligue Europa, avant de se déplacer à Angers dimanche en championnat. Deux rendez-vous importants pour confirmer les progrès attendus et installer une dynamique positive.

« On va avoir besoin d’une série positive », a insisté Bruno Genesio. Le technicien a également souligné la nervosité de son équipe en première période, tout en estimant que ce succès pouvait lui redonner confiance.

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Pour Geoffrey Kondogbia comme pour ses coéquipiers, l’enjeu sera désormais de répondre sur le terrain. Car si les supporters ont le droit d’exprimer leur frustration, les prochaines performances marseillaises offriront un meilleur indicateur que les quelques secondes d’une altercation.