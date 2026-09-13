Accueil - OM - Ça chauffe à l’OM : Genesio attaque publiquement McCourt !

La sortie fracassante de Bruno Genesio sur les ambitions de l’OM cette saison, après la nouvelle défaite de son équipe en Ligue 1, vendredi soir à Rennes, visait directement le propriétaire du club, Frank McCourt. La crise pointe déjà à Marseille.

OM : Bruno Genesio réclame de la clarification à McCourt

La suite après cette publicité

Après la défaite à Rennes (0-1) vendredi, Bruno Genesio avait des messages à faire passer. Si le président Stéphane Richard semblait visé, l’entraîneur marseillais ciblait surtout le propriétaire Frank McCourt. L’entraîneur français n’avait visiblement aucune envie d’endosser seul les difficultés de l’Olympique de Marseille.

Lisez aussi : Grosse pression sur Franck McCourt, l’OM bientôt vendu ?

À voir

PSG : Luis Enrique annonce la couleur pour le match à Brest

« Il y a des raisons à tout cela, vous le savez aussi bien que moi », a lancé le successeur de Habib Beye, rappelant que les limites actuelles de l’équipe ne relevaient pas uniquement du terrain. L’ancien coach de l’Olympique Lyonnais a ensuite appelé à davantage de clarté sur la situation du club.

« Il faut peut-être expliquer les choses plus clairement. Et ce n’est pas à moi de le faire », a poursuivi Genesio, avant de laisser entendre que son effectif n’était pas forcément outillé pour viser l’Europe. « Il faut peut-être le dire pour que les gens le comprennent. Les supporters, qui sont des connaisseurs, s’en doutent », a ajouté le tacticien de 60 ans.

Et alors tous les regards étaient braqué sur le directeur sportif Grégory Lorenzi et le président Stéphane Richard, le journal L’Équipe révèle ce dimanche que Bruno Genesio visait en réalité Frank McCourt. « Le ressentiment de Genesio se dirige plus haut, vers Frank McCourt, le propriétaire qui a imposé un cadre financier plus rigoureux qu’attendu, en gardant le silence », explique le média sportif.

À voir

RC Lens : Dino Topmöller lance un message fort à sa direction

En revanche, Genesio serait parfaitement sur la même longueur d’ondes avec la direction actuelle du club. « Il parle le même langage que Grégory Lorenzi », assure une source proche de l’OM. Il est également « en phase » avec Stéphane Richard, qui a défendu sa position concernant Igor Paixao lors du mercato d’été.

Frank McCourt plus isolé que jamais à Marseille ?

« Le président était-il donc visé vendredi par son entraîneur ? Non, pas du tout, assurent plusieurs sources » détaille L’Equipe avant de poursuivre. « L’entraîneur peut avoir tendance à noircir le tableau, mais il est aligné avec les dirigeants qu’il fréquente au quotidien. ‘Il parle le même langage que Grégory Lorenzi’, dit-on en interne à propos du technicien et du directeur sportif, également en phase avec Richard » écrivent nos confrères.

Lisez aussi : Crise OM : Le pire est peut-être à venir pour Marseille

L’Equipe raconte par ailleurs que le trio Genesio-Richard-Lorenzi est plus uni que jamais après un mercato très difficile durant lequel ils se sont battus, à trois, pour conserver Igor Paixao ou encore Amine Gouiri dans les dernières heures du mercato alors que McCourt de son côté était prêt à s’en séparer pour récupérer 50 à 60 millions d’euros supplémentaires.

À voir

OM : Bixente Lizarazu très lucide sur la situation du club !

Le quotidien national ajoute que Lorenzi, comme Genesio, ne s’attendait pas à vivre un été si chaotique avec zéro recrue. Les deux hommes sont donc dans le même bateau, avec Stéphane Richard, et ils forment un trio désormais hostile au milliardaire américain. Une opposition en interne qui n’augure rien de vraiment positif pour l’OM durant cette saison qui vient de commencer.

Depuis plusieurs semaines, Genesio laisse transparaître son incompréhension face aux contraintes financières imposées au club. Il avait déjà reconnu ne pas avoir mesuré, à son arrivée, l’ampleur de la situation économique. La pression sportive va désormais s’ajouter à cette tension institutionnelle. Marseille doit rapidement réagir avec deux rendez-vous majeurs à venir face au Besiktas en Ligue Europa puis au Paris SG en Ligue 1.

Lire la suite sur l’OM

OM : La direction recadre Genesio après sa sortie explosive

178M€ ! LOM riche sur le papier, pauvre sur le terrain

À voir

PSG Mercato: Le Barça prépare son offensive pour Fabian Ruiz

Dans ce contexte, la relation entre Genesio et le propriétaire américain devient un sujet central pour la suite de la saison.