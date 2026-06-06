Mercato OM : Un Brésilien rend fou Grégory Lorenzi  

L’OM s’active pour son prochain mercato. Les dirigeants olympiens ciblent un profil de l’AS Monaco : le gaucher brésilien Caio Henrique.

Mercato OM : Caio Henrique vers Marseille cet été ?

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L’OM a totalement renouvelé sa direction. Exit le tandem Pablo Longoria et Medhi Benatia. Désormais, Stéphane Richard occupe la présidence, épaulé par Grégory Lorenzi à la direction sportive. Ce nouveau duo s’attelle déjà à restructurer l’effectif marseillais et multiplie les contacts pour dénicher les perles de la saison prochaine.

Parmi les dossiers ouverts, une priorité mène directement sur le Rocher. Selon l’insider Val, l’OM souhaite recruter Caio Henrique, le latéral de l’AS Monaco. À 28 ans, l’international brésilien séduit les recruteurs par ses qualités et son expérience.

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Le natif de Santos possède un atout contractuel majeur. Il n’a plus qu’une seule année de contrat avec la formation de la Principauté, ce qui en fait une opportunité de marché idéale pour Marseille. Les pensionnaires du Vélodrome prépareraient une offre pour le Brésilien. Monaco est vendeur.

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Un doute subsiste néanmoins quant à sa condition physique actuelle. Le joueur n’a plus totalement retrouvé son meilleur niveau depuis sa grave blessure de septembre 2023, une rupture du ligament croisé du genou qui a freiné son élan. On ignore s’il pourra s’imposer à Marseille si le deal est bouclé. Les pépins physiques pourraient compliquer sa situation sur la Canebière.