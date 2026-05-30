OM : Rivère réclame des comptes pour Grégory Lorenzi

‎L’OM et Grégory Lorenzi se retrouvent au centre d’un affrontement inattendu avec l’OGC Nice, au moment même où Marseille pensait avoir sécurisé son nouvel homme fort du sportif. Après le maintien des Aiglons en Ligue 1, Jean-Pierre Rivère a choisi de sortir du silence, en accusant ouvertement le club phocéen d’avoir ignoré un engagement déjà signé.

‎OM : Rivère sort du silence et fracasse Marseille pour Lorenzi

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‎Le football français adore les transferts spectaculaires, mais les coulisses réservent parfois des épisodes bien plus tendus qu’un dernier quart d’heure au Vélodrome. À l’OGC Nice, la joie du maintien acquis face à l’AS Saint- Étienne n’aura duré qu’un instant avant que Jean-Pierre Rivère ne règle une affaire restée en travers de la gorge : celle de Grégory Lorenzi.

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‎Le président niçois n’a pas pris de gants. Selon lui, l’ancien dirigeant de Brest avait bel et bien donné son accord au club azuréen avant de finalement rejoindre Marseille. En zone mixte, Rivère a raconté avec précision les circonstances d’un dossier qu’il considère loin d’être clos : « On a signé un contrat avec une clause qui était que si on tombait en Ligue 2, il avait la possibilité de se désister. Le contrat était signé », a-t-il affirmé.

‎Une parole reprise, un dossier qui agace profondément Nice

‎Pour Jean-Pierre Rivère, la frustration ne réside pas seulement dans le départ de Grégory Lorenzi, mais dans la méthode employée. Le président de Nice estime avoir agi avec transparence, notamment avec Florian Maurice, alors en poste au club. ‎« On fait les choses proprement chez nous », a insisté Rivère, avant de détailler un retournement qu’il juge difficile à accepter.

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« Quinze jours après, il m’appelle et demande à me voir (…) il me dit : “président je suis navré, c’est la première fois que ça m’arrive mais je vais reprendre ma parole et je choisis Marseille” », a relaté le dirigeant. ‎Dans le langage feutré des bureaux de Ligue 1, ce genre de phrase ressemble à une petite bombe. Car derrière le calme apparent se cache une critique sévère : Nice considère que Marseille connaissait l’existence de cet engagement et a poursuivi ses discussions malgré tout.

Marseille accusé d’avoir ignoré les règles non écrites du football

‎Jean-Pierre Rivère ne s’est pas contenté de viser Grégory Lorenzi. C’est bien Marseille qui se retrouve directement ciblé dans son discours. Le patron niçois reproche au club olympien d’avoir poursuivi son offensive malgré un accord déjà conclu. ‎« Marseille sait très bien qu’on a un contrat avec lui. Ils le savent. Il n’a pas pu ne pas leur dire », a lancé Rivère, visiblement irrité. Avant d’ajouter une formule particulièrement forte : « Ce ne sont pas des pratiques qui se font », regrette-t-il..

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‎Dans les coulisses du football, il existe une règle tacite : lorsqu’un cadre ou un joueur signe ailleurs, les discussions cessent généralement. Rivère estime que cette frontière a été franchie. Son parallèle avec un joueur recruté puis rappelé par un autre club illustre une colère qui dépasse largement le simple désaccord administratif.

‎Un conflit ouvert, mais une porte encore entrouverte

‎Malgré sa fermeté, Nice ne semble pas vouloir transformer cette affaire en guerre institutionnelle. Rivère a précisé que le club ne cherchera pas à retenir quelqu’un contre sa volonté, une manière d’éviter un bras de fer inutile.‎ Pour autant, le président niçois réclame une discussion avec Marseille. « Quand quelqu’un ne souhaite plus venir au club, on peut comprendre et on ne cherchera pas à le retenir », a-t-il reconnu.

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Mais aussitôt, le ton s’est durci : « Il faudra qu’on puisse discuter », rappelant qu’un contrat signé conserve, selon lui, une valeur juridique et morale. ‎Derrière ce dossier, un élément mérite attention : Marseille débute un nouveau cycle sportif et la nomination de Grégory Lorenzi devait symboliser une forme de stabilité. Cette polémique vient déjà brouiller le récit.