Mercato : Mika Godts explique son choix de rejoindre le PSG

Recruté cet été en provenance de l’Ajax Amsterdam, Mika Godts s’est présenté devant la presse ce vendredi. L’occasion pour le nouvel ailier du PSG d’évoquer son choix de rejoindre les rangs du club de la capitale.

Mika Godts sur les coulisses de son transfert au PSG : « C’était difficile avec l’Ajax »

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Après de longues négociations entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues de l’Ajax Amsterdam, Mika Godts s’est officiellement engagé avec le club de la capitale française jusqu’en juin 2031 lors du dernier mercato estival contre un chèque de 55 millions d’euros.

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À l’occasion du Média Day réalisé par le Paris SG, l’international belge de 21 ans est revenu sur les coulisses de son transfert. Le nouveau protégé de Luis Enrique avoue notamment : « j’étais déjà prêt à venir ici. C’était facile de me convaincre. C’était le PSG, donc j’étais déjà prêt à venir ici. Après Luis Enrique m’a expliqué la façon dont il voulait parler avec moi donc c’était facile. »

Satisfait de ses débuts sous le maillot parisien, Mika Godts explique que tout s’est passé correctement pour son transfert de l’Ajax Amsterdam au Paris Saint-Germain. « Mon agent m’a appelé et après avec Luis Campos, c’était très facile. On s’est vu, on a parlé avec le coach et le président », confie le jeune compatriote d’Eden Hazard.

Seul hic au tableau pour l’enfant de Tirlemont, sa fin d’aventure visiblement un peu tendue et précipitée avec l’Ajax Amsterdam. « Après c’était un peu plus difficile avec l’Ajax. Mais je suis très très content d’être ici », a lancé Godts.

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Prudent, mais ambitieux après ses premières minutes sous le maillot du PSG, Mika Godts a livré un premier bilan lucide sur ses performances individuelles, tout en affichant sa détermination à s’imposer durablement.

« Pour moi, c’était bien de jouer et de faire mes premiers matchs c’est important. C’est différent (de l’Ajax, NDLR), c’est un nouveau club, mais c’est bien », ajoute le nouveau numéro 22 des Rouge et Bleu.

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C’est officiel, Mika Godts annonce son transfert au PSG !

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Très heureux d’être au PSG, le jeune ailier a affiché ses ambitions pour la saison à venir : « je vais beaucoup apprendre, un nouveau club, un nouveau championnat. Je veux beaucoup jouer et on verra comment ça va se passer. »