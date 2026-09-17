OM : Stéphane Richard répond à la colère des supporters

Stéphane Richard a pris la parole en marge d’un événement au Tangram Center de Marseille. Le président l’OM n’a pas esquivé la question du mécontentement des supporters à l’approche Classique contre le PSG.

OM : Stéphane Richard flatteur ou compréhensif envers les supporters ?

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Après le choc de jeudi soir contre Besiktas en Ligue Europa, un autre défi immense attend l’Olympique de Marseille. Les Phocéens devront assurer lors du Classique face au Paris Saint-Germain dimanche. Mais comme le rappelle La Tribune OM, l’engouement ne se faire pas ressentir à quelques jours de ce choc de la 5e de journée de Ligue 1. Une telle affiche au Vélodrome trouve habituellement preneur en un temps record.

Mais à trois jours du coup d’envoi du Classique OM-PSG, entre 7 000 et 9 000 places restent encore disponibles. Un symptôme manifeste de la fracture grandissante entre les tribunes et la direction de l’OM. Le président Stéphane Richard a tenu à adresser un message fort face à ce désamour palpable en tribune. Il est conscient du rôle irremplaçable des supporters marseillais, rappelant que l’institution tire son essence de son public.

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« Sans les supporters de l’OM, on n’existerait pas. Ils donnent des émotions qui sont incomparables… Tous les clubs qui viennent ici me disent que c’est quelque chose d’unique, que ça n’existe nulle part ailleurs », a-t-il confié, selon des propos relayés par La Tribune OM.

Il balaie l’idée d’un investissement massif à l’Olympique de Marseille ?

Ce malaise populaire ne provient pas du hasard. Il s’alimente d’un début d’exercice inquiétant – trois revers en quatre matchs. Pour ne rien n’arranger, le mercato de l’OM a particulièrement été austère. Stéphane Richard et ses collaborateurs ont cédé onze cadres sans enregistrer la moindre arrivée pour compenser ces départs.

Ce dégraissage massif reste encore insuffisant pour satisfaire pleinement les exigences de la DNCG. L’état-major de l’OM doit à explorer de nouvelles solutions. Stéphane Richard a toutefois balayé l’idée d’un investissement immédiat et massif. « Est-ce que je dois leur dire ? Vous avez raison, il suffirait que X ou Y vienne mettre 200 M€ à fonds perdus, comme ça vous aurez votre plaisir personnel ? Non, ce serait irresponsable », a-t-il affirmé.

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Cette mise au point illustre la dure réalité économique de l’Olympique de Marseille. Pierre-Emille Hojbjerg et ses partenaires doivent naviguer en eaux troubles tout en espérant un sursaut d’orgueil ce week-end face au PSG. Ils tenteront aussi de remporter les trois points ce jeudi soir sur la pelouse de Besiktas. Cette mission en Turquie sera très difficile, mais pas impossible. La semaine promet d’être intense à Marseille.