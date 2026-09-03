OM : Frank McCourt va sortir le chéquier, L’Equipe confirme

L’Olympique de Marseille a terminé un mercato globalement décevant. Son propriétaire Frank McCourt va encore injecter de l’argent afin de compenser les pertes.

Frank McCourt va une nouvelle fois injecter de l’argent à l’OM

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L’Olympique de Marseille a connu un mercato estival axé sur la vente de joueurs. Mason Greenwood, Facundo Medina ou encore Quinten Timber sont partis. Tous ces départs ont permis à l’OM de récolter près 75 millions d’euros. Ils ont aussi permis d’alléger la masse salariale de 35%. Le club phocéen n’est pas tiré d’affaire pour autant sur le plan économique.

Dans son article du jour, L’Équipe explique que ces efforts consentis restent insuffisants pour combler l’intégralité du déficit prévisionnel présenté à la DNCG et l’UEFA. Le constat est sans appel. Un proche de Frank McCourt qualifie même la situation de préoccupante. Le propriétaire marseillaise sera ainsi contraint de renflouer une nouvelle fois les caisses.

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« Tant en termes de plus-value sur les transferts qu’en termes de masse salariale, on est encore loin du compte. Il va devoir remettre au pot », confie la source. Cette intervention financière s’inscrit dans la continuité des investissements déjà réalisés par l’homme d’affaires américain.

Une visite particulière à la Commanderie

Depuis son arrivée, Frank McCourt a injecté des sommes importantes à l’Olympique de Marseille. Cela confirme sa volonté à maintenir le club à flot malgré les difficultés finances. Des émissaires du boss de l’OM se sont même récemment rendus au centre d’entraînement de la Commanderie.

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Cette délégation comprenait notamment Joe Riley, le nouveau directeur général de McCourt Global. Cette visite de terrain démontre que le suivi des performances financières reste une priorité absolue pour la gouvernance. Celle-ci supervise rigoureusement le redressement des comptes olympiens.