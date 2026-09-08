OM : Ligue Europa, une sanction tombe avant Besiktas

Coup dur pour les supporters de l’OM avant le choc contre Besiktas en Ligue Europa. Ils ne pourront pas effectuer le déplacement pour cette rencontre européenne.

Besiktas-OM : Les supporters marseillais privés de déplacement

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La nouvelle édition de Ligue Europa débute la semaine prochaine. L’Olympique de Marseille ira notamment défier le Besiktas jeudi soir au stade BJK İnönü. Ce déplacement en Turquie se fera sans les supporters marseillais. Selon ICI Provence, les fans de l’OM sont interdits de déplacement pour cette rencontre face au Besiktas.

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Cette sanction est prononcée par l’UEFA après l’utilisation de feux d’artifice lors du déplacement à Bruges en janvier dernier. Le club entraîné par Bruno Genesio est également sous le coup d’un sursis de deux ans. Cette sentence avait déjà été activée par l’instance européenne à la suite des incidents de Bruges.

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Privé de leur soutien dans les tribunes, Pierre-Emile Hojbjerg et ses coéquipiers tenteront donc de vaincre les Stambouliote après un début de saison compliqué. L’Olympique de Marseille concède déjà deux défaites en trois journées de Championnat. Les Marseillais espèrent profiter de la Ligue Europa pour se changer les idées et se relancer dans une nouvelle compétition. Ils devront renouer avec le succès ce vendredi à Rennes, avant le déplacement attendu en Turquie.