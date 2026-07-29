Mercato OM : Ça se calme pour une nouvelle vente à 40 M€ !

La direction de l’OM devra finalement faire une croix sur une nouvelle vente à plus de 40 millions sur cet été. Igor Paixao n’a pas l’intention de bouger cet été.

Mercato OM : La réponse ferme d’Igor Paixao sur son avenir

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Le dossier Igor Paixao continue avec son lot d’informations. L’ailier brésilien a été auteur d’une première remarquable à l’Olympique de Marseille. Ses 12 buts et 7 passes décisives ont convaincu les plus sceptiques concernant son niveau de jeu. Ils ont aussi éveillé la convoitise de cadors européens.

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Liverpool était un temps annoncé sur ses traces. La direction phocéenne, en quête de liquidités fraîches, aurait même pu céder à la tentation d’une offre avoisinant les 40 millions d’euros à l’instar du transfert record de Mason Greenwood. Mais Igor Paixao a pris une décision radicale. Il n’a aucune intention de changer de club cet été.

Aucune intention de quitter Marseille

La Provence le confirme, l’ancien crack de Feyenoord est épanoui à Marseille. Il est séduit par la méthode de Bruno Genesio et pleinement concerné par les défis à relever cette saison. Igor Paixao est en un mot « heureux » à l’OM. Un proche a d’ailleurs confirmé sa détermination totale.

Un source dans l'entourage de Paixao :



"Igor est motivé, heureux et conscient du défi de taille qui l'attend cette saison. Il s'y prépare.



Tout le monde a envie qu'il reste."



[@laprovence] pic.twitter.com/32iKux1GtS — Massilia Zone (@MassiliaZone) July 29, 2026

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Aux côtés d’Amine Gouiri, l’attaquant brésilien ambitionne de porter l’animation offensive de l’OM. Son choix est une immense satisfaction pour les supporters marseillais et Bruno Genesio. L’entraîneur phocéen pourra compter sur l’un de ses meilleurs atouts offensifs pour le prochain exercice.