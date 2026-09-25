Accueil - Mercato OM - OM : Le calendrier d’octobre va faire très mal, 8 matchs en 28 jours

Après la trêve internationale, l’OM retrouvera la compétition le 11 octobre à Troyes avant d’enchaîner huit rencontres en 28 jours, entre Ligue 1 et Ligue Europa. De l’Aube à Lens, en passant par Marseille, l’Autriche et l’Allemagne, les hommes de Bruno Genesio vont devoir composer avec une séquence particulièrement dense.

Quel marathon attend réellement l’OM après la trêve ?

Le calendrier dévoilé par la LFP place l’OM face à huit rendez-vous entre le 11 octobre et le 8 novembre. La série débutera à Troyes, avant la réception de l’Olympiakos quatre jours plus tard au Vélodrome. Puis viendront Angers le 18 octobre et Sturm Graz en Autriche le 22, avant un retour à Marseille pour affronter Le Havre trois jours après.

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La suite ne laissera pas beaucoup plus de répit aux Marseillais. Toulouse sera attendu au Vélodrome le 1er novembre, puis le déplacement à Leverkusen est programmé quatre jours plus tard en Ligue Europa. Enfin, l’OM terminera cette séquence à Bollaert face au RC Lens, le 8 novembre. Huit matchs en vingt-huit jours, le calendrier ne laisse pratiquement aucun droit à l’improvisation.

Pourquoi cette série arrive-t-elle au pire moment ?

Le problème ne tient pas uniquement au nombre de rencontres. L’Olympique de Marseille devra également absorber plusieurs déplacements, dont deux voyages européens particulièrement exigeants vers l’Autriche et l’Allemagne. Entre les matches, les trajets et les séances de récupération, les organismes seront rapidement sollicités.

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Cette accumulation intervient alors que Bruno Genesio doit déjà composer avec un groupe qui a connu plusieurs absences au milieu de terrain. Geoffrey Kondogbia et Tochukwu Nnadi, touchés respectivement sur le plan musculaire et au genou lors de la défaite à Monaco, ont manqué plusieurs rendez-vous. En conférence de presse, Genesio avait d’ailleurs prévenu : « Je n’aime pas donner de délai. Il faut aviser au jour le jour ».

Les retours de Kondogbia et Nnadi peuvent-ils changer la donne ?

C’est peut-être l’une des rares éclaircies dans un ciel particulièrement chargé. Selon RMC Sport, Geoffrey Kondogbia et Nnadi se rapprochent d’un retour à l’entraînement pendant la trêve internationale. Leur disponibilité devra toutefois encore être confirmée avant la reprise face à Troyes.

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Leur retour serait précieux dans un secteur où chaque absence réduit les possibilités de rotation. Kondogbia apporterait son expérience, tandis que Nnadi offrirait une solution supplémentaire dans l’entrejeu. Mais attention ! retrouver un joueur à l’entraînement ne signifie pas automatiquement qu’il est prêt à enchaîner trois rencontres en huit jours. Le staff devra donc avancer avec prudence.

Et si le véritable défi de Marseille était la gestion des organismes ?

Cette séquence permettra surtout de mesurer la profondeur réelle de l’effectif marseillais. Sur quatre semaines, les joueurs devront alterner championnat et compétition européenne, avec seulement trois jours entre certaines affiches. La gestion des temps de jeu pourrait devenir aussi importante que les compositions de départ.

Le calendrier offre pourtant une particularité intéressante. Plusieurs adversaires de Ligue 1 seront différents des grosses affiches déjà affrontées en début de saison, tandis que les déplacements européens imposeront un autre niveau de concentration. L’enjeu sera donc double pour Genesio : prendre des points tout en évitant que la fatigue ne transforme chaque rencontre en nouveau casse-tête.

Pourquoi cette période pourrait-elle laisser des traces ?

Le chiffre le plus parlant reste celui-ci : huit matchs en vingt-huit jours. Cela représente une rencontre tous les trois jours et demi environ. Pour un groupe qui sort d’une période agitée, cette cadence pourrait rapidement révéler les joueurs capables d’enchaîner comme ceux qui auront besoin de souffler.

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L’OM devra aussi composer avec l’incertitude qui entoure l’état physique de certains éléments. Les dernières informations indiquent que Kondogbia et Nnadi progressent, mais leur retour doit encore être géré étape par étape. Le marathon commencera à Troyes. Il s’achèvera à Lens. Entre les deux, le club phocéen devra courir, voyager, récupérer… puis recommencer.