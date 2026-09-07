PSG Mercato : La durée du prochain contrat de Dembélé révélé

À deux ans de la fin de son contrat, Ousmane Dembélé s’apprête lui aussi à prolonger avec le PSG. Selon Nicolo Schira, l’attaquant français va signer un nouvel bail jusqu’en juin 2031.

Mercato : Accord proche entre Ousmane Dembélé et le PSG

La suite après cette publicité

Avant de s’incliner face à l’AS Monaco (1-2) vendredi soir en Ligue 1, le Paris Saint-Germain a annoncé les prolongations de son entraîneur Luis Enrique et de plusieurs joueurs, notamment Lucas Beraldo (juin 2031), Willian Pacho (juin 2031), Fabian Ruiz (juin 2028), Joao Neves (juin 2031) et Senny Mayulu (juin 2031).

Lisez aussi : PSG : Ballon d’Or ! Fabian Ruiz prévient Dembélé et Kvara

Après cette vague de prolongations, la direction parisienne s’attaque désormais au dossier de son Ballon d’Or, Ousmane Dembélé. Arrivé à l’été 2023 en provenance du FC Barcelone pour 50 millions d’euros, l’ancien ailier du Stade Rennais s’est rapidement imposé dans le onze du PSG.

À voir

Mercato RC Lens : Bulatovic recalé après l’offensive d’Al-Ahli

Après le départ de Kylian Mbappé en juillet 2024, Dembélé a pris plus de poids au sein de l’équipe parisienne jusqu’à la conduire à son premier sacre en Ligue des Champions en mai 2025. Quelques mois plus tard, il remporte le Ballon d’Or. Une consécration qui pousse le club de la capitale à poursuivre l’aventure avec son numéro 10.

D’après les informations du journal Le Parisien, Ousmane Dembélé pourrait voir sa prolongation de contrat avec le PSG rapidement être officialisée. Pour le quotidien régional, l’international français serait proche d’un accord avec sa direction puisque « l’optimisme est présent à tous les étages » pour ce renouvellement. Une tendance confirmée déjà par un spécialiste du mercato.

Trois ans de plus pour Ousmane Dembélé

Encore candidat au Ballon d’Or 2026, grâce à la double couronne gagnée avec le Paris Saint-Germain, mais également au bon parcours de l’équipe de France lors de la Coupe du monde, Ousmane Dembélé devrait bel et bien s’inscrire sur la durée avec les Rouge et Bleu.

Lisez aussi : PSG – AS Monaco : Enrique cash sur la situation de Dembélé !

Alors qu’il était question d’une prolongation jusqu’en juin 2030, Nicolo Schira assure que le natif de Vernon va étirer son engagement d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en 2031.

Lire la suite sur le PSG

PSG – AS Monaco : Les compos ! Enrique s’entête avec Dembélé

À voir

OM : Genesio fou de rage, l’angoisse s’installe à Marseille

PSG : Fabian Ruiz défie officiellement Dembélé pour le Ballon d’Or

« Exclusif – Le PSG prévoit de prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé jusqu’en 2031 », écrit le journaliste italien sur sa page Twitter. Tous les feux sont verts et il ne reste plus que le communiqué officiel du club.