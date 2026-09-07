PSG : Ousmane Dembélé agace sérieusement Kylian Mbappé !

Kylian Mbappé n’aime pas les comparaisons avec d’autres joueurs, notamment son compatriote Ousmane Dembélé qui évolue au PSG, son ancien club. Présent en conférence ce lundi après-midi, l’attaquant du Real Madrid l’a fait comprendre sèchement à la presse espagnole.

Kylian Mbappé : « Je mets plus de buts que » Ousmane Dembélé

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À la veille du premier match de Ligue des Champions du Real Madrid, Kylian Mbappé s’est présenté devant les médias cet après-midi. L’attaquant de 27 ans a été secoué par certains journalistes qui lui ont demandé s’il pensait devoir s’améliorer défensivement avec Vinicius Junior.

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« Seulement moi et Vinicius ? », répond d’abord Mbappé avant d’être relancé par le journaliste qui prend alors l’exemple de Raphinha et Ousmane Dembélé, qui défendent plus et font plus de pressing avec le Barça et le PSG. Et le natif de Bondy n’a pas du tout apprécié.

🎙️ « Pensez-vous que vous devez faire + d’efforts défensifs avec Vini 🇧🇷 ? »



🗣️ Kylian MBAPPÉ 🇫🇷 : « JUSTE MOI ET VINI ??? 🤔 »



🎙️ « Raphinha 🇧🇷 et Dembélé 🇫🇷 pressent plus et font beaucoup d’efforts par exemple. »



🗣️ Kylian MBAPPÉ 🇫🇷 : « JE POURRAIS JOUER LES IDIOTS ET VOUS… — Actu Foot (@ActuFoot_) September 7, 2026

« Bien sûr qu’on doit s’améliorer défensivement et c’est naturel. Si j’ai envie d’être stupide, je peux te dire que je mets plus de buts que les deux joueurs que tu m’as dit, et donc qu’ils doivent marquer plus pour être comme moi. Chacun est différent. Mais je suis intelligent donc je te réponds que je dois m’améliorer.

Mais je n’aime pas me comparer, car je fais beaucoup de choses que les autres ne font pas. C’est un débat sans fin, mais oui toute l’équipe doit s’améliorer défensivement et avec le ballon, on doit également hausser le niveau », s’est énervé le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain.

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Depuis son départ du Paris Saint-Germain pour le Real Madrid en juillet 2024, Kylian Mbappé a vu le PSG remporter deux Ligues des Champions de suite. Une réalité souvent utilisée par les médias pour moquer la star des Merengues.

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Interrogé ce lundi sur ceux qui utilisent ces deux sacres pour estimer que son départ a finalement été bénéfique à l’équipe de Luis Enrique, le Champion du monde 2018 n’a pas souhaité alimenter la polémique.

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« Je pense que ce n’est qu’une analyse de plus. Au final, parler de moi, ça marche bien, et je l’admets. Ça me va. Mais ce n’est qu’une analyse de plus », a simplement répondu Kylian Mbappé en conférence de presse.

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