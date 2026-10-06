PSG : EDF, Daniel Riolo attaque violemment Maghnes Akliouche

Pour son premier match avec les Bleus au Stade de France, Maghnes Akliouche n’a pas réussi à saisir sa chance offerte par Zinedine Zidane. Titulaire dans le 4-3-3 des Bleus, le milieu de terrain du PSG a soulevé le courroux de Daniel Riolo à l’issue de la rencontre face à la Belgique.

PSG : Maghnes Akliouche agace sérieusement Daniel Riolo

Ce lundi soir, plusieurs internationaux du Paris Saint-Germain disputaient leur dernier match de cette trêve internationale avec leur sélection. Si certains ont brillé, d’autres n’ont pas marqué de points. Titularisé lors du succès de l’équipe de France contre la Belgique (4-1), Maghnes Akliouche a enchaîné une autre prestation insipide avec les Bleus.

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Trop frileux balle au pied, l’attaquant du Paris SG s’est souvent contenté de transmissions en retrait pour assurer ses statistiques plutôt que de tenter de faire des différences dans le camp adverse. Si son engagement défensif reste irréprochable, son apport offensif a frôlé le néant dans le jeu.

Et cette prestation transparente n’a pas échappé à Daniel Riolo, particulièrement remonté contre l’ancien milieu offensif de l’AS Monaco après ce rassemblement des Bleus. Fidèle à sa réputation, l’éditorialiste s’est payé la prestation du protégé de Luis Enrique dans l’After Foot.

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« Akliouche commence à m’agacer. J’ai toujours l’impression qu’on en parle comme d’un gamin de 17 ans, mais ce n’est plus le cas », s’est énervé Daniel Riolo sur les antennes de RMC. Une sortie qui illustre les attentes désormais élevées autour du joueur, alors qu’il doit encore franchir un cap dans l’impact et la prise de risques pour s’imposer durablement chez les Bleus.

Pierre Ménès trouve Akliouche inutile sur le terrain

Même son de cloche chez Pierre Ménès. Sur YouTube, l’ancien consultant de Canal+ a attribué la note de 3/10 à Maghnès Akliouche pour sa prestation face à la Belgique.

« Je vais être très méchant, mais si l’inutilité sur un terrain avait un nom, elle s’appellerait Maghnès Akliouche. Il ne fait rien, il n’apporte rien. Tout ce qu’il fait est totalement monorythmique. Il n’y a jamais d’accélération, d’inventivité. Il n’a pas marqué de points durant cette coupure internationale », a commenté Ménès.

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Remplacé par Rayan Cherki à l’heure de jeu, il a vu son concurrent direct dynamiter la rencontre quelques minutes après son entrée. Akliouche n’a pas été avare dans ses efforts, mais le Parisien n’a pas réussi à créer de réelles différences balles au pied, préférant souvent jouer vers l’arrière pour assurer ses passes.

Alors que la concurrence s’annonce féroce au milieu de terrain et sur les ailes, Maghnes Akliouche risque de faire les frais du retour de certains joueurs comme Warren Zaïre-Emery ou encore Aurélien Tchouaméni.

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S’il ne parvient à rehausser son niveau de jeu avec une plus grande prise de risque, le numéro 11 du club de la capitale pourrait clairement perdre sa place dans les prochains groupes de Zinedine Zidane.