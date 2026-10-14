Accueil - Mercato FC Nantes - FC Nantes : Tavares supprime son compte X après sa sortie fracassante

Deux jours après sa prise de parole offensive contre ses détracteurs, Paulo Tavares a supprimé son compte X, le lundi 12 octobre 2026. Une décision qui intervient au moment où son projet de rachat du FC Nantes reste soumis à d’importantes exigences financières.

Vente FC Nantes : Pourquoi Paulo Tavares a-t-il brusquement quitté X ?

Le silence numérique de Paulo Tavares contraste avec la virulence de sa dernière intervention publique. L’investisseur potentiel, intéressé par la reprise du FC Nantes, avait choisi de répondre à ses détracteurs sur les réseaux sociaux avant de supprimer son compte dès le lendemain.

Une volte-face rapide qui n’a pas manqué de susciter des interrogations dans l’environnement nantais. Dimanche 11 octobre, le candidat à la reprise avait publié un message particulièrement incisif. « C’est fascinant de voir autant de spécialistes autoproclamés, qui n’ont jamais rien construit, jamais pris le moindre risque, mais qui savent tout sur ceux qui entreprennent », avait écrit Tavares sur X.

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Il avait ensuite opposé les acteurs aux commentateurs, tout en concluant avec une pointe de provocation : « Continuez, vous me divertissez ! » Quelques heures plus tard, son compte disparaissait. Aucune explication officielle ne permet toutefois d’établir les raisons exactes de ce retrait.

Une sortie médiatique surprise

Cette suppression intervient après une prise de parole qui semblait destinée à répondre directement aux critiques qui entourent le projet de rachat du FC Nantes. En choisissant un ton aussi offensif, Paulo Tavares avait affiché son agacement face aux commentaires sur ses ambitions.

Mais dans une opération aussi sensible, les déclarations publiques peuvent rapidement détourner l’attention des véritables enjeux : les garanties financières, la transparence de l’actionnariat et la capacité à assurer la pérennité du club.

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Le changement de stratégie pourrait traduire une volonté de privilégier la discrétion pendant les négociations. Il serait néanmoins hasardeux d’y voir la preuve d’un conseil reçu de ses partenaires ou d’une difficulté nouvelle dans les discussions.

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Pour l’heure, aucune information confirmée ne permet d’affirmer que cette décision remet en cause son intérêt pour le FC Nantes. Le compte X a disparu, mais le projet, lui, ne peut être considéré comme abandonné sur cette seule base.

Les 25 millions d’euros, véritable juge de paix du dossier

Derrière l’agitation sur les réseaux sociaux, la question financière demeure centrale. La Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) réclamerait 25 millions d’euros de garanties financières aux investisseurs intéressés par le rachat du FC Nantes. Cette somme ne correspondrait pas nécessairement au prix de vente du club, mais à des garanties destinées à démontrer leur capacité à financer son fonctionnement.

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Les exigences porteraient également sur l’identité des actionnaires, l’origine des fonds et un plan de financement qui couvrent trois années. Ces éléments sont déterminants pour apprécier la crédibilité d’une reprise et la capacité du futur propriétaire à supporter les charges d’un club professionnel.

Tant que ces exigences ne sont pas satisfaites et que les étapes de validation ne sont pas franchies, il reste impossible de considérer la vente comme acquise. Le montant de 25 millions d’euros constitue donc un repère important, sans suffire à lui seul à résumer l’ensemble des conditions du dossier.

Le FC Nantes peut-il se permettre une nouvelle période d’incertitude ?

Le calendrier ne joue pas en faveur d’un club qui cherche également à retrouver des résultats sur le terrain. Les Canaris comptaient huit points après huit journées de Ligue 2 et venaient de concéder un match nul contre Reims (0-0). Un bilan qui entretient les inquiétudes autour de la trajectoire sportive du club, alors que son avenir capitalistique reste lui aussi incertain.

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Dans cette situation, l’identité du futur propriétaire et les moyens qu’il pourra mobiliser représentent des enjeux majeurs pour la suite. Une reprise solide pourrait ouvrir des perspectives, mais elle doit reposer sur des engagements vérifiables plutôt que sur des annonces ou des échanges numériques.

La suppression du compte de Paulo Tavares ne constitue donc ni une preuve d’échec ni une garantie de réussite. Les prochaines étapes financières et les éventuelles communications officielles permettront de mesurer plus concrètement l’avancée du dossier.

Paulo Tavares attendu désormais sur le terrain des garanties

En quittant X après une sortie remarquée, Paulo Tavares met provisoirement un terme à ses échanges publics sur cette plateforme. Son retrait intervient à un moment où chaque signal est scruté par les supporters et les observateurs, soucieux de connaître les véritables intentions des investisseurs intéressés par le FC Nantes.

La priorité reste désormais de clarifier la solidité financière du projet et sa capacité à répondre aux exigences de la DNCG. Tant que ces éléments ne sont pas établis, les spéculations risquent de continuer à occuper l’espace médiatique.

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Pour Paulo Tavares, le prochain message susceptible de peser réellement dans ce dossier ne sera peut-être pas publié sur X. Il devra surtout se traduire par des garanties concrètes et des avancées vérifiables vers la reprise du club.