Accueil - Mercato FC Nantes - FC Nantes : Waldemar Kita accélère pour la vente du FC Nantes

La vente du FC Nantes se précise. Le président du club, Waldemar Kita est sur le point de trouver un accord avec des investisseurs français et portugais. Ces derniers seraient prêts à répondre aux exigences financières de la famille Kita.

FC Nantes : La famille Kita prête à vendre le FC Nantes ?

Un nouveau propriétaire va bientôt débarquer au FC Nantes. La famille Kita s’apprête enfin à passer la main, selon les informations de L’Equipe. Après des mois de négociations intenses, la cession de l’octuple champion de France entre dans une phase concrète.

Les négociations sont en bonne voie. Un groupe d’investisseurs français et portugais mène la course pour reprendre les commandes de la maison jaune et verte. Les mauvais résultats poussent les supporters nantais à demander le départ des Kita. Depuis plusieurs années, la Maison Jaune tremble. Elle s’est écroulée la saison dernière. Direction Ligue 2. Il faut un nouveau visage à la tête de ce club historique.

Waldemar Kita négocie la vente du FC Nantes ?

Le propriétaire actuel Waldemar Kita touche presque au but. Le patron nantais négocie un deal XXL. Montant : 100 millions d’euros. Cette somme traduirait une plus-value colossale pour un club racheté à peine 10 millions d’euros en 2007.

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Longtemps, les rumeurs ont circulé sur l’identité des futurs acheteurs. On citait des fonds américains, britanniques ou venus du Moyen-Orient. La relégation en Ligue 2 en mai dernier, conjuguée à une crise financière globale du football tricolore, exigeait une réaction rapide. Finalement, la piste franco-portugaise s’impose comme la plus solide.

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Au cœur du projet, un homme tire les ficelles : Paulo Tavares. Cet ancien agent d’influence avait notamment facilité l’arrivée de Leonardo Jardim à Monaco. Tavares agit comme apporteur d’affaires et figure de proue des repreneurs. Même s’il a essuyé des échecs passés à Valenciennes et à Saint-Étienne, son réseau reste très actif.

Accord entre les Kita et les futurs acheteurs ?

Télénantes évoquait d’abord une offre entre 30 et 40 millions d’euros, bien loin des exigences initiales du clan Kita qui réclamait 95 millions. Mais les dernières informations confirment un rapprochement des positions. Le FC Nantes n’affiche aucune dette structurelle. Cet assainissement financier justifie la gourmandise du président Kita, désireux d’obtenir la valeur maximale pour son bien.

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L’écart entre l’offre et la demande se réduit de jour en jour. Les investisseurs semblent prêts à s’aligner sur les prétentions du vendeur, preuve que le FC Nantes attise les convoitises. Ce projet entend redonner un souffle nouveau au destin des Canaris. Waldemar Kita l’avait lui-même concédé dans les colonnes de Presse Océan : il se tient prêt à s’effacer. La transition est bel et bien enclenchée.

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