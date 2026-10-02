Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Julien Le Cardinal évoque son avenir à Saint-Étienne

Julien Le Cardinal a évoqué son avenir à l’ASSE lors d’un entretien consacré à son quotidien avec le club. À 29 ans, le défenseur central assure se sentir pleinement épanoui dans le Forez et souhaite y rester « le plus longtemps possible ».

ASSE : Pourquoi Julien Le Cardinal se voit-il encore longtemps chez les Verts ?

Dans une vidéo publiée par l’AS Saint-Étienne, qui a suivi Julien Le Cardinal pendant 24 heures, le défenseur s’est livré sans détour sur son quotidien, son attachement au club et ses perspectives. L’ancien joueur du RC Lens y explique notamment que son bien-être personnel est étroitement lié à celui de sa famille, désormais très à l’aise dans la ville.

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Le joueur ne cache donc pas son envie de prolonger l’aventure stéphanoise. « Si je peux rester ici le plus longtemps possible, moi ça me va très bien. Je me sens très bien ici, ma famille se sent très bien ici aussi », confie-t-il avec le sourire. Une réponse qui ne constitue pas une annonce contractuelle, mais qui traduit clairement son état d’esprit actuel.

Que représente réellement Saint-Étienne pour le défenseur ?

Au-delà de son confort familial, Julien Le Cardinal nourrit un attachement particulier à l’ASSE. Son père a connu les grandes heures du club et cette histoire familiale donne une dimension supplémentaire à son passage dans le Forez. À l’entendre, porter le maillot vert dépasse donc largement le simple cadre professionnel.

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« Je suis fier de pouvoir dire que je joue pour ce club », affirme-t-il, avant d’expliquer son ambition de laisser une trace dans l’histoire stéphanoise. Le défenseur veut ainsi participer à la reconstruction du club et contribuer à le ramener « le plus haut possible ». Une ambition collective qui explique aussi pourquoi son discours sur son avenir ne se limite pas à une simple question de durée.

Le Cardinal peut-il encore franchir un cap à 29 ans ?

L’intéressé refuse également de considérer que son meilleur niveau appartient déjà au passé. À 29 ans, il estime au contraire que la confiance reçue peut encore lui permettre de progresser et de donner davantage. Son discours est d’ailleurs révélateur d’un joueur qui semble avoir trouvé un environnement correspondant à ses attentes.

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« L’apogée de ma carrière ? J’espère que je ne l’ai pas atteint », lâche Julien Le Cardinal. Il insiste ensuite sur l’importance de la confiance accordée par son entourage sportif, estimant qu’elle lui permet de montrer « la meilleure version » de lui-même. Une saison reste toutefois longue et le défenseur sait que les périodes difficiles finiront forcément par arriver.

Pourquoi sa situation familiale pèse-t-elle dans son choix ?

Le discours de Julien Le Cardinal apporte surtout un éclairage intéressant sur les ressorts de son épanouissement. Dans le football professionnel, les performances individuelles ne dépendent pas uniquement du terrain. Pour le Stéphanois, le sentiment de bien-être de ses proches joue directement sur son équilibre et, par conséquent, sur son rendement.

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Il évoque même certaines expériences passées durant lesquelles sa famille ne se sentait pas aussi bien. « Le principal, c’est que ma famille se sente bien dans la ville », explique-t-il. Cette donnée peut sembler secondaire face aux questions de contrat ou de mercato, mais elle constitue manifestement un élément important dans sa réflexion sur la suite de sa carrière.

Un après-carrière déjà tout tracé pour Le Cardinal ?

Julien Le Cardinal commence déjà à regarder au-delà du rectangle vert. À 29 ans, il reconnaît que cette échéance se rapproche, non sans une pointe d’humour : « Oui je pense à l’après-carrière, parce que ça se rapproche. Malheureusement », sourit-il. Il souhaite toutefois rester dans l’univers du football, notamment parce qu’il apprécie l’environnement des stades et le fait de regarder des rencontres.

Le défenseur écarte en revanche, pour l’instant, l’idée de devenir agent. Il explique apprécier le travail de son représentant, qu’il considère davantage comme un ami, mais avoue être moins attiré par ce milieu professionnel. Son avenir semble donc encore ouvert sur ce terrain-là, tandis que son présent est beaucoup plus clair. Julien Le Cardinal se sent bien à Saint-Étienne et aimerait inscrire son aventure dans la durée.