Accueil - PSG - OM – PSG : Achraf Hakimi incertain pour le Classico, Enrique confirme

Dimanche soir, l’OM accueille le PSG au stade Vélodrome en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Deux jours avant le Classico, Luis Enrique n’est pas certain de pouvait compter sur Achraf Hakimi, titulaire indiscutable au poste de latéral droit.

OM – PSG : Achraf Hakimi trop court pour le Classico ?

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Dans son point médical publié ce vendredi, le PSG a donné des nouvelles d’Achraf Hakimi, sorti sur blessure face au Stade Brestois, dimanche dernier, à l’occasion de la quatrième journée du championnat. Alors que le PSG se déplace à Marseille dans deux jours pour le Classique face à l’OM, une incertitude demeure dans le groupe parisien.

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Sorti sur blessure lors de la dernière rencontre des Rouge-et-Bleu face au Stade Brestois, Achraf Hakimi souffre d’une blessure à la cuisse et pourrait manquer le choc. Resté au repos mardi et mercredi, le latéral droit marocain ne va pas prendre part à la séance collective ce vendredi, comme indiqué par le club de la capitale dans son communiqué médical.

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« Dans le cadre de son programme de reprise, Achraf Hakimi effectue un travail individuel sur le terrain aujourd’hui », a écrit le PSG ce vendredi. Généralement, quand un joueur est dans le point médical du PSG à la veille d’un match, il ne joue pas le lendemain. Mais à deux jours du déplacement à Marseille, Luis Enrique pourrait donner plus d’informations à l’occasion de la conférence de presse d’avant match, prévue plus tard dans la journée.

L’entraîneur parisien, par ailleurs, ne souhaite prendre aucun risque avec ses joueurs quand ils ont des pépins physiques, surtout après deux saisons à rallonge. Achraf Hakimi est rentré tardivement de ses vacances après la Coupe du monde et peu de chance à priori que son entraîneur force son retour dimanche, quand bien même le Paris SG a besoin de points en Ligue 1 et va jouer son rival historique.

La conférence de presse à venir sera donc l’occasion d’en savoir plus sur l’ancien défenseur de l’Inter Milan, qui a été convoqué par sa sélection pour la trêve internationale, mais qui est suspendu pour le premier match des Lions de l’Atlas contre le Gabon le 25 septembre.

Qui pour remplacer Achraf Hakimi face à l’OM ?

Si le Marocain a donc déjà retrouvé les terrains, il n’a pas encore repris l’entraînement collectif. Son délai de récupération est trop court pour envisager sa présence dimanche soir face à l’OM. Le Paris Saint-Germain a décidé de ne prendre aucun risque avec l’un de ses joueurs les plus importants.

En conférence de presse d’avant-match, ce vendredi après-midi, Luis Enrique n’a pu échapper à une question sur son international marocain de 27 ans. Comme à son habitude, le technicien asturien a entretenu le mystère concernant son défenseur latéral droit.

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Luis Enrique n’a lâché aucune information en déclarant : « je ne vais donner aucune affirmation, ni confirmation aux adversaires. On verra demain (Ndlr, ce samedi), il reste un entraînement, on va voir si Hakimi sera là. Vous connaissez la manière avec laquelle je pense. C’est à vous de voir. » Hakimi pourrait ainsi manquer le premier Classique de la saison et laisser Luis Enrique avec un choix important à effectuer pour composer sa défense.

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Luis Enrique devra désormais trouver la meilleure solution pour occuper le couloir droit au Vélodrome. Plusieurs adaptations sont possibles en fonction du système choisi par l’entraîneur parisien. Le forfait d’Hakimi constitue quoi qu’il en soit une mauvaise nouvelle avant un rendez-vous particulièrement attendu. Paris se déplacera dimanche à Marseille avec l’objectif d’enchaîner après son succès à Brest, tandis que l’OM cherchera à se relancer après plusieurs résultats difficiles. Hakimi devra, lui, poursuivre son programme individuel avant d’espérer retrouver progressivement le groupe parisien.

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Absent des derniers entraînements, Alessandro Longoni était bien présent ce vendredi aux côtés de Matvey Safonov et Lucas Chevalier. David Boly, présent depuis quelques entraînements, était encore bien là ce matin. Lors de sa dernière conférence de presse, Luis Enrique avait expliqué que le latéral droit de 17 ans allait s’entraîner toute la saison avec l’équipe professionnelle.

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Les joueurs présents à l’entraînement

Gardiens : Safonov, Chevalier, Longoni

Défenseurs : Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, Nuno Mendes, Digne, Boly, Pacho, L. Hernandez

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