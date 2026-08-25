Mercato OM : Igor Paixao à Arsenal, rencontre décisive !

L’avenir d’Igor Paixao se joue actuellement à Marseille. L’ailier brésilien, courtisé par Arsenal, a rencontré ce mardi les dirigeants olympiens pour évoquer son avenir.

Mercato : Igor Paixao a rencontré les dirigeants de l’OM

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L’Olympique de Marseille a des contraintes financières en cette fin de mercato. Le club phocéen doit vendre avant d’accueillir une nouvelle recrue. Des sacrifices devront être réalisés, avec un possible départ d’Igor Paixao. Arsenal tente de le recruter d’ici la fin de l’été. Cette offensive conduit à une réunion au sommet ce mardi à 13h.

Cette réunion d’une heure s’est tenue entre les dirigeants de l’OM et le joueur afin de décider de son sort, indique le compte spécialisé La Minute OM. Igor Paixao a ainsi de grandes chances de quitter le navire marseillais, un an seulement après son arrivée. Il a été auteur de 12 buts et 7 passes décisives en 42 matchs la saison dernière. Ses performances ont attiré Arsenal.

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Les Gunners se préparent à passer à l’action pour boucler cette opération XXL. Son prix de vente est estimé à 35 millions d’euros sur Transfermarkt. Ce montant n’effraie pas le club entraîné par Mikel Arteta. Arsenal est doté de ressources financières considérables. Sauf que de fortes divergences existent à l’Olympique de Marseille.

Des divergences à l’Olympique de Marseille

Le propriétaire Frank McCourt serait ouvert à une vente d’Igor Paixao. Tandis que l’entraîneur Bruno Genesio refuserait catégoriquement de s’en séparer. Il juge son profil indispensable pour la saison. L’insider Mohamed Toubache-Ter rapporte la position ferme du technicien de 59 ans.

🚨 🇧🇷 Une réunion s’est tenue à 13 h et a duré 1 h pour statuer sur l’avenir de Paixão, qui pourrait quitter le club. Le joueur est actuellement en train de s’entraîner. Plusieurs clubs anglais sont sur le coup.



Dénouement proche #TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/9HuVdnfl1G — La Minute OM (@LaMinuteOM_) August 25, 2026

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« Marseille se fait attaquer sur Igor Paixao. Le coach ne veut absolument pas entendre parler d’un départ du brésilien. Par ailleurs, l’actionnaire veut tellement vendre que la crainte serait de brader », a-t-il posté sur X. La décision finale est désormais attendue d’une minute à l’autre.