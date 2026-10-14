Accueil - Mercato OL - OL – Crystal Palace : Fonseca passe l’équipe de Pierre Sage au scanner

Paulo Fonseca, coach de l’OL, ne cache pas son admiration et son respect pour Crystal Palace de Pierre Sage, avant la confrontation des deux équipes, jeudi (18 h 45) en Ligue Europa.

OL : Fonseca évoque une équipe très forte parlant de Crystal Palace

L’équipe de Crystal Palace est à Lyon pour affronter l’OL, jeudi, lors de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue Europa. À la veille de cette rencontre, Paulo Fonseca a livré son opinion sur le club londonien et son nouvel entraineur.

Lire aussi : OL : Première défaite de Lyon et Paulo Fonseca très inquiet

« Nous parlons d’une équipe qui évolue dans le meilleur championnat du monde, où les clubs réalisent de très gros investissements chaque année. C’est une équipe avec beaucoup de qualités, énormément d’intensité et une grande puissance physique.

À voir

Mercato : Le PSG n’a envoyé aucun signal à Jules Koundé

Sa manière de jouer est assez similaire à ce que Pierre Sage faisait au RC Lens, avec des intentions proches. C’est une équipe qui a changé d’entraîneur et qui a besoin de temps. Mais elle reste très forte », a-t-il déclaré.

Paulo Fonseca : « Pierre Sage est très fort tactiquement »

L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a apprécié ensuite le travail de son homologue, par ailleurs ancien coach de Lyon (30 novembre 2023 au 28 janvier 2025).

« J’aime regarder les équipes de Pierre Sage et ce qu’il met en place. Ce sont des rencontres qui me motivent énormément. C’est parfois plus difficile de trouver cette motivation face à d’autres équipes, mais Pierre est très fort tactiquement et je prends beaucoup de plaisir à préparer ce type de match », a-t-il laissé entendre.

Quand le RC Lens de Sage humilie l’Olympique Lyonnais de Fonseca

L’OL et Crystal Palace ont remporté leur premier match en C3, respectivement contre Anderlecht (1 – 2) et Lech Poznan (4 – 0). Ils comptent donc chacun trois points, mais les Eagles sont deuxièmes au classement grâce à leur différence de but (+ 4). Les deux entraîneurs se connaissent bien en Ligue 1 et se préparent à des retrouvailles.

Lire aussi : Pierre Sage avant OL vs Palace : l’inconnu en larmes qui l’a bouleversé

La saison dernière, Pierre Sage a infligé une lourde défaite (4 – 0) à Paulo Fonseca avec l’équipe lensoise. C’était lors de la 34e et dernière journée du championnat. Cette défaite a été lourde de conséquence pour le club rhodanien, qui n’a pas pu se qualifier directement en Ligue des champions.

Le coach de Lyon prêt à relever ce nouveau défi tactique

Sans forcément penser à une éventuelle revanche, le technicien portugais s’attend à une nouvelle bataille tactique, mais en coupe d’Europe cette fois.

À voir

ASSE : Ligue 2, un atout secret de l’AS Saint-Etienne révélé

Lire la suite sur l’OL :

OL : Le verdict tombe pour Openda, Fonseca doit trouver une solution

OL vs Palace : Niakhaté enfin apte, les options de Fonseca en attaque

À voir

OM : Paixao s’excuse auprès de Genesio après le clash à Troyes

« Ce n’est pas comparable à la rencontre de la saison dernière. Ce sont des équipes différentes, avec d’autres joueurs. […]. C’est toujours un plaisir (de vivre ces instants, ndlr). J’aime beaucoup les matchs qui proposent de véritables défis tactiques », a expliqué le coach de l’Olympique Lyonnais.