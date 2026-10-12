Accueil - Mercato OL - OL : Une attente inquiétante pour Loïs Openda avant Crystal Palace

Touché au pied contre le RC Lens, Loïs Openda est déjà forfait pour le match contre Crystal Palace. Pour connaître la nature précise de sa blessure, le diagnostic est attendu ce lundi.

OL : Openda touché en haut du mollet droit

Loïs Openda ne jouera pas le match de l’OL contre Crystal Palace, jeudi à 18 h 45, au Groupama Stadium. Il est déjà déclaré forfait pour le match de la 2e journée de la phase de Ligue de la Ligue Europa. Et pour cause, l’avant-centre a reçu un coup à la jambe droite après un violent contact avec Ismaëlo Ganiou, vendredi, en ouverture de la 6e journée de Ligue 1.

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Sérieusement touché, il avait été porté par deux soigneurs en quittant le terrain, à l’heure de jeu.

Trois jours après la blessure de l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, aucun communiqué médical du club rhodanien n’est disponible. Cependant, L’Équipe croit savoir qu’il est touché en haut du mollet droit, mais la gravité de la blessure n’est toujours pas connue.

L’avant-centre de Lyon passe l’IRM ce lundi

Selon le quotidien sportif, Loïs Openda n’a pas pu passer les examens nécessaires le week-end dernier, car il avait encore un hématome. Maintenant que le gonflement est résorbé, il passera à l’imagerie médicale ce lundi, à en croire le média. Ce n’est qu’après les résultats de l’IRM que l’on saura s’il souffre d’une lésion musculaire ou d’une fissure osseuse.

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Il faudra donc attendre pour connaître l’éventuelle durée d’indisponibilité de l’international belge (35 sélections). Forfait pour affronter Crystal Palace, ce dernier est très incertain pour le match contre l’OGC Nice à Lyon, dimanche prochain (20 h 45), en clôture de la 7e journée du championnat.

OL – Crystal Palace : Quelle solution pour Fonseca en pointe de l’attaque ?

Pour rappel, Loïs Openda a rejoint l’OL en provenance de la Juventus, sous la forme d’un prêt payant d’un montant de 3,5 millions d’euros. Il a joué 10 matchs, toutes compétitions confondues, pour seulement 2 buts marqués et une passe décisive délivrée.

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Malgré ces maigres statistiques, l’ancien buteur du RB Leipzig est un joueur majeur de l’équipe de Paulo Fonseca, comme en témoignent ses 10 titularisations sous le maillot des Gones. Son absence contre les Eagles est donc un gros coup dur pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

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Il est contraint de trouver une solution en pointe de l’attaque, où il ne dispose que du jeune Alejandro Gomez Rodriguez (18 ans). Le jeune avant-centre n’est d’ailleurs pas dans les plans du technicien portugais. Il n’a joué aucun match avec l’équipe professionnelle cette saison. En revanche, Fonseca dispose d’autres options palliatives avec Pavel Sulc ou encore Rémy Himbert (18 ans), parfois repositionnés en pointe.