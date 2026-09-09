Mercato OM : Lorenzi tente le gardien Henrique Menke

Directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi prépare déjà son mercato hivernal. Le dirigeant marseillais aimerait attirer le jeune gardien Henrique Menke évoluant au Brésil.

Mercato : Grégory Lorenzi veut attirer Henrique Menke à l’OM cet hiver

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L’Olympique de Marseille a réalisé un mercato estival inédit. Aucune recrue n’a rejoint le club phocéen cet été. La direction de l’OM, malgré le départ de Geronimo Rulli à Manchester City, est restée muette concernant sa succession. Ses contraintes financières l’ont empêché de faire venir de nouveaux renforts.

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Le directeur sportif de l’OM ne renonce pas pour autant à sa quête d’un nouveau gardien de but. Grégory Lorenzi prépare déjà le mercato de janvier, en ciblant le jeune Henrique Menke. Le portier de 19 ans évolue à l’Internacional Porto Alegre au Brésil. Son profil prometteur et ses performances en 44 rencontres disputées ont attiré les Phocéens, indique le journaliste Tainan Nunes.

Une forte concurrence se met en place

Henrique Menke est lié au club brésilien jusqu’en décembre 2029. Et le portier prêté à Côme la saison dernière envisage sérieusement de retourner en Europe s’il ne bénéficie pas de garanties sur son temps de jeu. Cette situation a rapidement alerté ses prétendants.

🇦🇹 Exclusivo: Henrique Menke, uma das promessas da base do Inter, recebeu sondagens de Leeds United, Olympique de Marseille e Real Betis nesta última janela de transferências.



O jovem já teve passagem pela Seleção Brasileira de base, mas ainda não recebeu oportunidades no time… pic.twitter.com/CGQrXMSFez — Tainan Nunes (@canaldotn) September 8, 2026

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Outre l’Olympique de Marseille, Leeds United et le Real Betis seraient aussi sur ses traces. En attendant l’ouverture du mercato de janvier, c’est Jeffrey De Lange qui occupe le poste de gardien numéro un à l’OM.