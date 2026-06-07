ASSE : Kilmer Sports joue gros avec ce choix très risqué

‎‎L’ASSE s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre alors qu’une certaine stabilité semblait enfin s’installer dans le Forez. En choisissant de tourner la page Philippe Montanier pour miser sur un nouvel entraîneur, probablement étranger, Kilmer Sports Ventures prend une décision qui pourrait peser lourd dans la course au retour en Ligue 1.

‎ASSE : Une continuité abandonnée au moment où elle prenait forme

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‎Le départ de Philippe Montanier a surpris bien au-delà du cercle des supporters stéphanois. Arrivé dans un contexte délicat, le technicien français avait progressivement remis de l’ordre dans une équipe en manque de repères et de confiance. ‎Même si la montée n’a finalement pas été obtenue, les progrès étaient visibles.

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L’ASSE avait retrouvé une organisation plus cohérente, une meilleure solidité défensive et une dynamique capable de nourrir l’espoir. Dans ces conditions, beaucoup imaginaient une continuité plutôt qu’un nouveau changement de cap.

‎Le précédent Horneland dans toutes les mémoires

‎La volonté de recruter un entraîneur étranger rappelle inévitablement un épisode encore récent dans l’histoire du club. Avec Eirik Horneland, les dirigeants avaient déjà tenté un pari basé sur des idées innovantes et un profil venu d’un autre championnat. ‎L’expérience n’avait pourtant jamais trouvé son rythme.

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Entre les spécificités de la Ligue 2, la pression du résultat et un effectif imparfaitement construit, l’adaptation s’était révélée complexe. Cette expérience a laissé une leçon souvent rappelée par les observateurs : dans l’antichambre de l’élite, la connaissance du terrain compte parfois autant que le talent tactique.

‎Un championnat où l’expérience reste une valeur sûre

‎L’histoire récente de la Ligue 2 tend à confirmer cette réalité. La grande majorité des entraîneurs sacrés champions connaissait parfaitement les rouages du football français et les exigences particulières de cette compétition. ‎Ce constat ne signifie pas qu’un technicien étranger est condamné à échouer. Des exceptions existent. Mais elles restent minoritaires. Pour un club qui vise impérativement la remontée, chaque décision doit réduire les incertitudes plutôt que les multiplier.

‎Kilmer face à un test décisif

‎Au-delà du futur entraîneur, c’est toute la stratégie de Kilmer Sports Ventures qui se retrouve aujourd’hui sous les projecteurs. Les investisseurs canadiens ont engagé des moyens importants, mais les résultats sportifs attendus tardent encore à se matérialiser. ‎Le prochain choix sur le banc pourrait donc devenir un tournant majeur.

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Dans une Ligue 2 qui s’annonce particulièrement relevée, avec plusieurs prétendants ambitieux, l’ASSE n’aura que peu de marge d’erreur. En misant sur un nouveau profil, Kilmer Sports joue une part importante de sa crédibilité sportive. Si le pari réussit, Saint-Étienne pourra saluer l’audace de sa direction. Dans le cas contraire, ce changement pourrait être considéré comme l’abandon prématuré d’une stabilité qui commençait enfin à produire ses effets.