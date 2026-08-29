ASSE : Ian Cathro annonce du lourd dans quelques semaines

L’ASSE sera encore plus impressionnante dans quelques semaines. Selon Ian Cathro, lui et son équipe travaillent dur pour y parvenir.

L’ASSE déjà séduisante en 3 journées de Ligue 2

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L’ASSE est déjà impressionnante en Ligue 2 en ce début de saison. Elle a enchaîné trois victoires éclatantes. Les premières victimes des Verts sont le FC Sochaux-Montbéliard (3-0), Clermont Foot (3-1) et Grenoble Foot (4-0). Avec 9 points, 10 buts inscrits pour un seul encaissé, les Stéphanois sont leaders du championnat.

Ils ont clairement envoyé un message fort à leurs concurrents pour la montée en Ligue 1. Ce ne sont pourtant que les débuts de Ian Cathro à la tête du staff technique de l’AS Saint-Etienne. Arrivé du Portugal, où il entraînait le GD Estoril, il découvre le championnat de France cette saison.

Cathro : « Nous voulons être une équipe solide et efficace dans tous les aspects du jeu »

Le technicien écossais consacre désormais toute son énergie à améliorer son équipe. Il veut la rendre meilleure au fil des journées de Ligue 2. Il l’a annoncé ce samedi, en conférence de presse d’avant-match. « Nous consacrons du temps à l’entraînement des coups de pied arrêtés. Nous voulons être une équipe solide et efficace dans tous les aspects du jeu », a-t-il déclaré.

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Il n’est évidemment pas question pour Ian Cathro de se satisfaire de ces trois victoires, comme il l’avait déjà laissé entendre après le succès contre le GF38 : « On ne doit pas se contenter de cette victoire, mais regarder de l’avant. On ne va pas essayer d’être la meilleure attaque ou la meilleure défense du championnat. On va surtout essayer d’être bons dans tous les secteurs ».

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Le discours du nouveau coach de l’ASSE est constant. Il reste sur sa ligne directrice : bâtir une équipe solide, combative, efficace dans la finition et régulière. « Si nous voulons y parvenir, notamment offensivement, nous devons être prêts à exploiter ces situations. Nous avons encore beaucoup de travail à accomplir dans ce domaine », a-t-il insisté, au sujet des coups de pied arrêtés (coups francs, corners ou encore penalties).

Stassin et Davitashvili en renfort après la fin du mercato ?

En attendant la fin du mercato d’été, le groupe de l’AS Saint-Etienne s’étoffe grâce au retour des blessés, dont Ben Old, Chico Lamba, Mahmoud Jaber et Nadir El Jamali. Il est également probable que Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili restent dans le Forez.

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Les offres reçues par Kilmer Sports Ventures sont inférieures à leurs attentes. Forte du potentiel de ses attaquants, la direction stéphanoise ne veut pas les brader. Leur présence renforcera davantage l’équipe d’Ian Cathro.