Accueil - Mercato OM - OM : Nouveau scandale au Vélodrome, un journaliste agressé

Battu par le PSG (1-2) dimanche dernier, l’OM doit encore faire face à un scandale. Un journaliste aurait été victime d’agressions aux abords du stade Vélodrome et a décidé de porter plainte.

OM : Un journaliste agressé aux abords du Vélodrome ?

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L’Olympique de Marseille traverse une période très difficile. Le club est relégable (17eme) suite à sa défaite contre le Paris Saint-Germain (1-2). Et si l’OM tente de vite oublier ce revers à domicile, de graves affaires extra-sportives viennent ternir un peu plus l’actualité du club. Comme l’indique BFM Marseille Provence, l’institution marseillaise fait face à des dérives intolérables.

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La défaite contre Paris SG n’a pas seulement fragilisé l’équipe sur le plan comptable. Elle a aussi donné lieu à des actes inqualifiables en dehors du stade. La chaine locale dénonce ce mardi 22 septembre 2026 l’agression d’un de ses journalistes alors qu’il réalisait un micro-trottoir aux abords du stade Vélodrome.

Il a décidé de porter plainte ?

La source explique que le reporter a été malmené physique et verbalement par des individus. Il a dû être conduit d’urgence à l’hôpital pour passer des examens médicaux approfondis. Le jeune homme a immédiatement décidé de déposer plainte. Il est soutenu par sa rédaction et par l’Union des Journalistes de Sport en France (UJSF).

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Des réactions de soutien n’ont pas tardé à pleuvoir. Le confrère Anthony Aubès a posté sur X : « hier soir un journaliste de BFM Marseille a été agressé physiquement aux abords du Stade Vélodrome dans le cadre de ses missions. Tout simplement scandaleux ». RMC et BFM qualifient ces violences de totalement inacceptables.

🚨 Hier soir un journaliste de BFM Marseille a été agressé physiquement aux abords du Stade Vélodrome dans le cadre de ses missions.



Tout simplement scandaleux.



Plein soutien.#TeamOM #OM — Anthony Aubès (@AnthonyAubes) September 21, 2026

La direction de l’OM peut-elle endiguer ces graves dérives ?

Le climat lourd qui pèse autour du club ne s’arrête pas là. Une autre affaire a aussi récemment secoué l’Olympique de Marseille. Une abonnée fidèle du stade Vélodrome affirmait avoir subi des attouchements répétés pendant le match contre Paris FC (2-3). C’est à la pause, en constatant des traces suspectes sur ses vêtements, qu’elle avait réalisé l’horreur de la situation.

Elle a immédiatement alerté le service de sécurité ainsi que les forces de l’ordre pour faire la lumière sur cette affaire troublante. La direction de l’OM, présidée par Stéphane Richard, était même sortie pour apporter son soutien total envers la supportrice traumatisée. Le club s’est formellement engagé à collaborer avec les autorités judiciaires et les enquêteurs.

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Une réaction forte est attendue face à cette accumulation de dérives graves. L’Olympique de Marseille devra tout mettre en œuvre pour retrouver la sécurité et les valeurs qui font l’ADN de son public.