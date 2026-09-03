OM : Lorenzi fait encore le ménage, trois joueurs visés !

Le mercato de l’OM a particulièrement été mouvementé, et Grégory Lorenzi ne compte pas s’arrêter là. Trois nouveaux joueurs sont désormais concernés par un départ de Marseille.

Mercato : Grégory Lorenzi tente d’exfiltrer trois joueurs de l’OM

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L’Olympique de Marseille n’en a pas encore terminé avec son opération dégraissage. Pas moins de huit joueurs ont déjà quitté le club phocéen cet été, incluant Mason Greenwood, Facundo Medina, et plus récemment Quinten Timber. Tous ces départs ont permis à l’OM de réduire drastiquement sa masse salariale. « On est passé de 30 à 35% », se félicitait le président Stéphane Richard sur RMC.

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Sauf que le grand ménage est loin d’être terminé à l’OM. Son directeur sportif Grégory Lorenzi aimerait profiter de la prolongation du marché des transferts dans certains pays comme la Turquie ou l’Arabie saoudite pour exfiltrer quelques éléments. Le compte spécialisé La Minute OM le confirme, trois joueurs se trouvent désormais sur la sellette. Il est question de Neal Maupay, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna.

Neal Maupay, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna poussés vers la sortie

La direction de l’OM ne retiendra aucun d’eux en cas d’offre consistante. Neal Maupay percevrait environ 250 000 euros par mois à Marseille. Son départ constituerait un soulagement financier pour l’institution. Le latéral Ulisses Garcia et l’avant-centre Faris Moumbagna ne figurent pas vraiment dans les plans de Bruno Genesio.

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🚨🚨 INFO LMO 🔵⚪️



L’OM souhaite encore dégraisser et aimerait voir partir Maupay, Garcia et Moumbagna en cas d’offres.



Pour le moment, aucune proposition n’est arrivée pour le Camerounais. En cas d’offre, la porte est ouverte pour les trois joueurs.#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/vzN82tGLxB — La Minute OM (@LaMinuteOM_) September 2, 2026

Aucune proposition concrète n’est encore parvenue pour leur transfert. La porte restera grande ouverte pour leur départ jusqu’aux derniers instants des marchés étrangers. Reste maintenant à savoir quel prétendant se présenter à l’Olympique de Marseille pour ces trois joueurs. Affaire à suivre…