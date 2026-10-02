Mercato OM : Fin du suspense, Marseille prolonge Alexi Koum

À 20 ans, Alexi Koum poursuit son aventure avec l’OM après avoir suscité plusieurs intérêts au cours du mercato estival. Le jeune défenseur a prolongé son contrat de deux saisons et se retrouve désormais lié au club phocéen jusqu’en 2029.

Pourquoi l’OM a-t-il finalement changé de plan pour Alexi Koum ?

Prêté à Valenciennes la saison dernière, Alexi Koum avait vu plusieurs clubs européens se pencher sur sa situation. D’après les informations de La Provence, Casa Pia et Zulte-Waregem avaient notamment manifesté leur intérêt pour le défenseur marseillais, alors que l’OM envisageait initialement la possibilité d’un départ.

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La tendance s’est toutefois inversée au fil de l’été. Marseille a finalement choisi de conserver son jeune élément et de prolonger son engagement de deux années supplémentaires, une décision qui permet au club de garder la maîtrise de son avenir. Le montant du nouveau contrat et les éventuelles conditions salariales n’ont, eux, pas été communiqués.

Que s’est-il passé pour convaincre Marseille de miser sur lui ?

Le changement de stratégie ne repose pas uniquement sur les sollicitations reçues pour le joueur. La situation économique du club et la volonté de préserver certaines ressources de l’effectif ont également pesé dans la réflexion. Plutôt que de laisser partir un joueur encore en développement, l’OM sécurise donc son avenir et lui donne davantage de temps pour franchir les différents paliers.

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Le parcours récent de Koum plaide aussi en sa faveur. Son prêt à Valenciennes lui a permis d’accumuler de l’expérience et de corriger certains défauts. Mabrouk Rouaï, qui l’a suivi durant cette période, résume son évolution dans les colonnes de La Provence : « C’est le joueur de l’équipe qui a le plus progressé ». Une appréciation qui en dit long sur le chemin parcouru.

Alexi Koum peut-il maintenant accélérer chez les Olympiens ?

Son passage à Valenciennes n’a pourtant pas été parfaitement linéaire. Rouaï explique qu’après avoir perdu sa place, le jeune défenseur a changé d’attitude : « Après, il s’est remis à bosser, il arrivait avant et partait après tout le monde, il restait sur le terrain… Au final, ça a payé. » Sous les ordres de Stéphane Moulin, Koum a ensuite retrouvé une place plus régulière et enchaîné les rencontres.

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Cette progression doit désormais se traduire à Marseille. Encore inutilisé par Bruno Genesio cette saison, le défenseur devra patienter avant de s’imposer. Rouaï appelle d’ailleurs à la prudence : « Il faut de la patience », notamment parce que le poste est déjà occupé par Emerson, dont l’expérience constitue un obstacle supplémentaire pour un joueur de 20 ans.

Jusqu’où cette prolongation peut-elle emmener le jeune défenseur ?

Le nouveau bail jusqu’en 2029 constitue surtout une preuve de confiance à moyen terme. L’OM ne garantit pas à Koum une place de titulaire, mais le club s’assure de conserver un joueur dont la progression a attiré l’attention de plusieurs formations étrangères.

Pour un élément encore en phase d’apprentissage, cette stabilité peut être précieuse. Il faudra désormais transformer le potentiel en certitudes. Rouaï estime qu’il manque encore « un peu de maturité dans son jeu », tout en se montrant confiant sur sa capacité à progresser.

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À Marseille, Alexi Koum devra donc continuer à travailler, patienter et saisir sa première véritable opportunité. Son contrat court désormais jusqu’en 2029 ; à lui de faire en sorte que cette échéance devienne le début d’une histoire, plutôt qu’une simple date sur un document. Avec un effectif décimé par les blessures au cours de la trêve internationale, il tient peut-être une occasion de s’offrir une grande première.