Alerte OM : Un terrible indice tombe avant la DNCG !

La direction de l’OM aborde son prochain rendez-vous avec la DNCG dans un climat inquiétant. Un nouvel indicateur vient compliquer sa préparation.

L’exclusion de l’OM en Ligue Europe plane

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L’Olympique de Marseille traverse une période très délicate en ce mois de juin. Le club présidé par Stéphane Richard devra finaliser plusieurs ventes cet été, tant ses finances sont dans un état alarmant. Les Olympiens ont cumulé des pertes atteignant près de 105 millions d’euros. Ils encourent dorénavant de lourdes sanctions.

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L’OM a déjà obtenu un report de son passage devant la DNCG. Les Phocéens devront finalement se présenter devant l’instance le18 juin prochain, où ils risquent un encadrement de la masse salariale. Cela impacterait son mercato. Mais avant ce rendez-vous, Marseille voit apparaître un signal inquiétant : sa possible exclusion en Ligue Europa.

Un obstacle à franchir avant son passage devant la DNCG

L’OM n’a pas en effet respecté l’accord passé avec l’UEFA lui exigeant de réduire son déficit à 60 millions d’euros sur trois saisons. Les Phocéens s’exposent à de lourdes sanctions. La décision de l’instance était attendue mercredi. Elle a été reportée au grand dam des dirigeants marseillais.

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Ce report est qualifié de mauvais signe par plusieurs médias. Car cela entretient un climat d’inquiétude pesant et de crainte à Marseille. L’hypothèse d’une exclusion de la Ligue Europa plane toujours. Une telle mesure, si elle venait à être confirmée, fragiliserait l’OM avant même son passage devant la DNCG.