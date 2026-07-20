Mercato OL : Lyon tente un gros coup en Ligue 1

L’OL est parmi les clubs sur les rangs pour recruter un milieu de terrain valorisé à 20 millions d’euros.

Mercato : L’OL s’intéresse à Kévin Danois de l’AJ Auxerre

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L’OL a certes recruté Mads Bidstrup, mais s’intéresse à un autre milieu de terrain : Kévin Danois. Selon les informations du journaliste Sébastien Vidal, le club rhodanien s’intéresse au joueur formé à l’AJ Auxerre.

La présence de Lyon parmi les prétendants de ce dernier est confirmée par le site spécialisé Transfermarkt. Le Stade Rennais et le LOSC sont également en course pour recruter le jeune milieu.

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El plus des deux clubs de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais doit affronter la forte concurrence de Hull City. Le club promu en Premier League aurait proposé 15 millions d’euros à l’AJA pour recruter Kévin Danois. Cette première proposition a été rejetée immédiatement.

Le club icaunais attendrait près de 30 millions d’euros pour son joueur de 22 ans, pourtant valorisé à 20 millions d’euros. Évidemment, l’OL ne pourra pas suivre si la demande d’Auxerre reste assez élevée.

Le Stade Rennais poursuit son intérêt pour Kévin Danois. L’AJ Auxerre réclame près de 30 M€ pour laisser partir son milieu de 21 ans, également suivi par Lyon et Lille. Après une première offre de 15 M€ refusée par Auxerre à Hull City, le dossier s’annonce particulièrement… — Sébastien Vidal (@SebEcrivainFoot) July 20, 2026

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Le club de Michele Kang ne peut pas se permettre de recruter un seul joueur, à ce montant, car il est en difficulté financière et surveillé de près par la DNCG.