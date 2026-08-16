Mercato OM : Revirement de situation pour Djibril Sidibé

Dans le viseur de l’OM sur ce mercato, Djibril Sidibé voit son avenir prendre une tournure inattendue alors que son profil séduit le club de Marseille. Libre après son départ de Toulouse, le champion du monde 2018 est désormais en discussion avec le promu Le Mans FC.

‎‎Mercato OM : Le dossier Sidibé prend une nouvelle direction

La suite après cette publicité

‎‎Djibril Sidibé n’est plus seulement une piste observée à distance sur le mercato des joueurs libres. Alors que l’OM s’était intéressé à son profil pour renforcer sa défense, Le Mans FC a pris contact avec le joueur de 34 ans, selon les informations de Foot Mercato. Le promu en Ligue 1 cherche notamment un défenseur droitier capable d’apporter immédiatement de l’expérience.

Lire aussi : OM-Toulouse : Djibril Sidibé met encore le feu aux poudres

‎‎Cette approche change forcément la donne. Sidibé dispose désormais d’une possibilité concrète de poursuivre sa carrière en France, dans un projet où son vécu pourrait avoir une vraie valeur. Après deux saisons à Toulouse, l’ancien international français se retrouve donc au centre d’un petit jeu de séduction dont l’issue reste encore inconnue.

‎‎Marseille peut-il laisser filer cette opportunité ?

‎‎L’OM avait identifié Sidibé comme une solution potentiellement intéressante, notamment grâce à son statut de joueur libre et à sa capacité à évoluer aussi bien sur le côté droit que dans l’axe. Foot Mercato avait déjà révélé en juillet que Marseille s’intéressait au champion du monde 2018, dans un contexte où le club devait composer avec des contraintes financières importantes.

À voir

Mercato OL : L’AS Rome arrive avec 40M€ pour Malick Fofana !

‎‎Mais depuis, aucune arrivée n’a été officialisée. Et pendant que Marseille observe, Le Mans avance. Le club sarthois aurait entamé des discussions avec Sidibé et voit en lui un élément capable d’épauler une défense appelée à découvrir les exigences de l’élite. Le temps joue donc contre l’OM : une piste gratuite peut rapidement devenir une piste perdue.

‎‎Un choix qui pourrait peser lourd

‎‎Pour Le Mans, l’opération serait particulièrement séduisante. Sidibé compte une solide expérience de la Ligue 1 et possède cette polyvalence devenue précieuse dans les effectifs modernes. Son profil correspond également aux besoins d’une équipe qui souhaite disposer de solutions supplémentaires dans une défense à trois.

Lire aussi : Mercato OM : Revirement total pour Lucas Perri !

‎‎Pour l’OM, le risque est différent. Recruter un joueur de cette expérience sans indemnité de transfert pouvait représenter une solution pragmatique, surtout dans un mercato où chaque euro compte. Voir un autre club français avancer sur le dossier pourrait donc obliger les dirigeants marseillais à trancher rapidement.

‎‎Le Mans joue un mauvais tour à Marseille

‎Ce dossier illustre parfaitement les risques du mercato. Une piste intéressante peut rester au stade de l’idée pendant plusieurs semaines, puis soudainement devenir une affaire urgente lorsqu’un concurrent passe à l’action.‎

Lire la suite sur l’OM :

Mercato OM : Lorenzi confirme une triste réalité à Marseille

À voir

PSG : La vraie raison de l’échec du transfert de Zion Suzuki

Mercato OM : La vraie raison du transfert raté de Aguerd

‎Sidibé n’est certes plus le joueur de ses grandes années monégasques, mais son expérience reste un argument sérieux. Pour l’OM, le revirement est surtout un rappel : sur le marché des joueurs libres, attendre peut coûter cher. Et cette fois, Le Mans semble avoir décidé de ne pas attendre.