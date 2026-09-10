Accueil - OM - Mercato : L’OM tranche, Jeffrey De Lange reçoit du soutien

Promu au rang de numéro un dans les cages de l’OM, Jeffrey De Lange réalise un début de saison décevant. Mais la direction phocéenne lui accorde encore du temps pour progresser.

L’OM a pleinement confiance en Jeffrey De Lange

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Jeffrey De Lange a changé de statut durant ce mercato estival. Il est devenu le gardien titulaire de l’Olympique de Marseille suite au départ de Geronimo Rulli à Manchester City. Sauf que le portier néerlandais n’a pas totalement convaincu lors des trois derniers matchs de l’OM. Au point de relancer la quête d’un nouveau gardien à Marseille ?

Le directeur sportif Grégory Lorenzi et son équipe travailleraient déjà en coulisse pour faire venir Henrique Menke de l’Internacional Porto Alegre lors du mercato de janvier 2027. Sauf que la réalité est bien différente en interne. L’Equipe assure que le staff phocéen refuse pour l’instant de remettre en question le statut de Jeffrey De Lange.

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Nicolas Dehon, nouvel entraîneur des gardiens de l’OM, apprécie notamment le profil du joueur de 28 ans. Il reste convaincu qu’il peut franchir un cap. L’attitude de Jeffrey De Lange est également saluée en interne. Très attentif aux détails, il s’appuie régulièrement sur la vidéo afin d’étudier ses prestations, identifier ses erreurs et travailler sur les corrections nécessaires.

Il n’est pas perturbé par la concurrence

Le quotidien sportif explique que l’idée dominante à l’Olympique de Marseille est d’accorder du temps à son nouveau numéro un dans les buts. Jeffrey De Lange a encore des repères à acquérir et doit surtout accumuler les rencontres pour gagner en assurance. Un match particulièrement réussi pourrait servir de déclic et faire taire les critiques.

Le Batave ne semble d’ailleurs pas perturbé par la concurrence. « Je n’ai pas beaucoup joué l’an dernier. J’ai personnellement une revanche à prendre. On veut tous faire mieux », déclarait-il à la presse. Son comportement quotidien traduit une certaine sérénité. Tandis que l’OM n’envisage pas à ce stade de promouvoir le jeune Ibrahim Gomis dans la hiérarchie des gardiens. Même si celui-ci est apparu comme troisième gardien contre le Paris FC.

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L’OM mise donc toujours sur De Lange. Une prestation référence pourrait lui permettre de lancer véritablement son aventure phocéenne. Ses performances ce vendredi contre le Stade Rennais seront scrutées de très près.