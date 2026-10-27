Accueil - Mercato OM - OM : Genesio modifie son groupe, Valero et Malanda en profitent

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Bruno Genesio, après avoir écarté plusieurs joueurs de son groupe, dispose encore de nouvelles options pour la suite de la saison. L’entraîneur de l’OM pourrait offrir une promotion imminente à Antoine Valero et Jephthe Malanda.

OM : Des places à prendre sous Bruno Genesio

Bruno Genesio a procédé à des choix forts suite à la victoire contre Le Havre (4-3). Trois joueurs ont été rétrogradés en équipe réserve. Il est question de Keyliane Abdallah, Tadjidine Mmadi et Faris Moumbagna. Ces décisions inattendues permettent aussi de libérer de l’espace dans son secteur offensif.

Cette situation va sans doute redistribuer les cartes chez les jeunes attaquants olympiens. La Provence explique d’ailleurs que deux jeunes pourraient en profiter à très court terme : Antoine Valero et Jephthé Malanda. Le premier joueur cité est le plus avancé.

Antoine Valero a déjà une première convocation chez les pros

L’attaquant de 18 ans a déjà marqué sept buts en six apparitions cette saison avec les U19 en National 2. Dont un triplé contre Monaco et un doublé contre Beaucaire. Antoine Valero avait même été convoqué pour le déplacement à Sturm Graz en Ligue Europa. Sa première convocation en match officiel, même s’il n’a pas disputé une minute avec les pros.

❗️A très court terme, Antoine Valero et Jephthe Malanda pourraient avoir une carte à jouer avec l'équipe pro.



Des places sont à prendre au sein de l'attaque après les rétrogradations d'Abdallah, Mmadi et Moumbagna.



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Bruno Genesio reste prudent. Il y a une semaine, il rappelait : « il faut bien évaluer les jeunes joueurs avant de les lancer » pour éviter de les abîmer. Et il ajoutait « il faut être patient » devant l’impatience des supporters.

Jephthé Malanda, le prodige venu de Lille

Quant à Jephthé Malanda, il retrouve à l’Olympique de Marseille l’entraîneur qui l’avait connu au LOSC. Le joueur de 18 ans est arrivé cet été avec un contrat de trois ans. Il évolue en Pro 2. Sa dernière saison lilloise donne un repère : 31 matchs, 11 buts et 4 passes décisives en 2025 minutes, d’après Transfermarkt.

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Avec un Amine Gouiri indiscutable et un Neal Maupay peu convaincant, la porte n’est plus fermée en attaque. Bruno Genesio a prévenu que la place se gagne par l’engagement. Ce critère sert désormais de filtre dans son groupe. la balle est dans leur camp de Antoine Valero et Jephthé Malanda.

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