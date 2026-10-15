PSG : Après Manchester City, Achraf Hakimi prévient l’Europe

Après la brillante victoire du PSG face à Manchester City, mercredi soir en Ligue des Champions, Achraf Hakimi a tenu à prévenir l’Europe sur l’objectif ultime des hommes de Luis Enrique dans cette compétition.

Achraf Hakimi : « La Ligue des Champions, c’est notre compétition »

Le Paris Saint-Germain a encore impressionné son monde. Auteur d’une magnifique performance collective, le double champion d’Europe l’a emporté sur la pelouse de Manchester City (4-2), mercredi soir, à l’occasion de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions. Et en Angleterre, la presse se montre dithyrambique concernant la copie rendue par le PSG.

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Pour le tabloïd The Guardian, « le PSG a pratiqué un football d’un tout autre niveau » pour s’offrir « une victoire palpitante » face aux Citizens qui n’ont existé dans cette rencontre qu’en deuxième période. L’écart aurait même pu être plus large si Ferran Torres avait transformé son penalty en seconde période. Qu’importe, les doubles champions d’Europe ont assumé leur statut. Et après la rencontre, Achraf Hakimi n’a pas tremblé au moment d’évoquer les ambitions de son équipe dans cette compétition.

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« Les gens remettent toujours nos performances en question, mais nous savons que c’est notre compétition. Nous sommes toujours heureux de jouer cette compétition, ce genre de matchs. Nous sommes prêts et nous montrons au monde que c’est notre compétition, que nous en sommes les tenants du titre. (…) Nous voulons encore faire quelque chose de spéciale cette année. Nous allons avancer étape par étape vers une nouvelle finale », a déclaré l’international marocain, en grande confiance comme l’ensemble du groupe parisien, au micro de CBS Sports.

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Comme Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi a ainsi envoyé une réponse forte aux critiques sur le début de saison mitigé du Paris SG qui reste malgré tout flamboyant en Ligue des Champions.